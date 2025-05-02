A 2ND TEEN ARRESTED FOR DEATH OF A MANCHESTER HIGH FOOTBALL PLAYER

THE GBI SAYS A 2ND TEEN HAS BEEN ARRESTED IN CONNECTION WITH THE DEATH OF MANCHESTER HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYER BRANDON SMITH, AGE 17-WHO WAS FOUND SHOT AND KILLED ON THE EVE OF MANCHESTER'S STATE TITLE CHAMPIONSHIP GAME IN DECEMBER OF 2023 AT THE BENZ IN ATLANTA. 17 YEAR OLD QUA'VION JAKWON COOPER HAS BEEN CHARGED WITH MURDER AS A PARTY TO THE CRIME. THE GBI SAYS COOPER AIDED AND ABETTED 19-YEAR OLD A'DARIOUS JASHAWN WILLIAMS, WHO PREVIOUSLY WAS CHARGED WITH SHOOTING AND KILLING SMITH FOLLOWING AN ARGUMENT ON DEC, 7, 2023.
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