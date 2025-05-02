Friday, May 2, 2025

A 2ND TEEN ARRESTED FOR DEATH OF A MANCHESTER HIGH FOOTBALL PLAYER

 THE  GBI  SAYS  A  2ND  TEEN HAS  BEEN  ARRESTED  IN  CONNECTION  WITH  THE  DEATH  OF  MANCHESTER  HIGH  SCHOOL  FOOTBALL  PLAYER  BRANDON  SMITH,  AGE  17-WHO  WAS  FOUND  SHOT  AND  KILLED  ON THE  EVE  OF  MANCHESTER'S  STATE  TITLE  CHAMPIONSHIP  GAME  IN  DECEMBER OF   2023  AT THE  BENZ  IN  ATLANTA. 17  YEAR  OLD QUA'VION JAKWON  COOPER  HAS  BEEN  CHARGED  WITH MURDER  AS  A  PARTY  TO  THE  CRIME.  THE   GBI  SAYS  COOPER  AIDED  AND  ABETTED  19-YEAR  OLD  A'DARIOUS  JASHAWN  WILLIAMS,  WHO  PREVIOUSLY  WAS  CHARGED  WITH  SHOOTING  AND  KILLING  SMITH  FOLLOWING  AN  ARGUMENT  ON  DEC, 7,  2023.

Posted by WTGA AM & FM at 12:33 PM

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