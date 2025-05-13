Tuesday, May 13, 2025

THE AJC REPORTS ON THE RESIGNATION OF UPSON PROBATE JUDGE

 


THE  AJC  REPORTS  UPSON  COUNTY  PROBATE  JUDGE  DANIELLE  MCRAE  ABRUPTLY  RESIGNED  LATE  FRIDAY  SAYING  SHE  HAD  NO  CHOICE  AMID  A  MISCONDUCT  INVESTIGATION-- A   POSITION   SHE'S HELD  SINCE  2012. MCRAE WAS  UNDER  INVESTIGATION BY  THE  GA.  JUDICIAL  QUALIFICATIONS  COMMISSION AND  IS  NOW  THE  SUBJECT   OF  A  GBI  PROBE FOR  ACCUSATIONS OF MISUSING  COUNTY  FUNDS  AND  HAVING  IMPROPER  DISCUSSIONS  ABOUT  CASES,  AMONG  OTHER  THINGS. THE  AJC  REPORTED   MCRAE  WAS  ACCUSED  IN  PART  OF  VOIDING  PAYMENTS  MADE  TO  THE  COURT  ON  TRAFFIC  CITATIONS  AND  USING  HER  COUNTY-ISSUED  PURCHASING  CARD  TO  PAY  FOR  A  PERSONAL   TRIP  AND  LODGING.  SHE  ALSO  FAILED  TO  TELL  INVESTIGATORS  THE  TRUTH,  ACCORDING  TO  THE  REPORT.


GOVERNOR  BRIAN  KEMP  ACCEPTED  MCRAE'S  RESIGNATION  EFFECTIVE  IMMEDIATELY,  ACCORDING  TO  A   LETTER  SHARED  BY  HIS  OFFICE AND KEVIN  HOLDER,   THE  GA.  COUNCIL OF  PROBATE  JUDGE'S  EXECUTIVE  DIRECTOR  SAID  HE  RECEIVED  A  TEXT  MESSAGE  MONDAY  FROM  MCRAE  ADDRESSING  HER  RESIGNATION.  MCRAE  TOLD  HOLDER" BOTTOM  LINE  IS, I  HAVE  VIOLATED  A COUPLE  OF  CANNONS.  NO  MATTER  WHAT  I  DO  AT  THIS  POINT  I'M F----,  I  HAVE  NO  CHOICE  BUT  TO  RESIGN." HER MESSAGE  SAID   SOME  OF  THE  JQC ALLEGATIONS   ARE  "VEHEMENTLY"  DENIED,  WHILE OTHERS  CAN'T  BE  DENIED. IT  SAYS  SIGNED  SENTENCE  AGREEMENTS  SHOW " THE  APPEARANCE  OF  IMPROPRIETY"


THE  AJC  ADDS, HOLDER  SAID  MCRAE WAS ALSO  ACCUSED OF  HAVING  IMPROPER  COMMUNICATIONS  WITH  AN  ATTORNEY  ABOUT  COURT  CASES  AND  BEING  CHRONICALLY  ABSENT.  HE  SAID  UPSON  COUNTY'S ASSOCIATE  PROBATE JUDGE MUFFIN  GIBSON  WILL  TAKE  OVER MCRAE'S  ROLE  UNTIL  A  SPECIAL  ELECTION IS  HELD.

Posted by WTGA AM & FM at 2:20 PM

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