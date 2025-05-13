THE AJC REPORTS ON THE RESIGNATION OF UPSON PROBATE JUDGE

THE AJC REPORTS UPSON COUNTY PROBATE JUDGE DANIELLE MCRAE ABRUPTLY RESIGNED LATE FRIDAY SAYING SHE HAD NO CHOICE AMID A MISCONDUCT INVESTIGATION-- A POSITION SHE'S HELD SINCE 2012. MCRAE WAS UNDER INVESTIGATION BY THE GA. JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION AND IS NOW THE SUBJECT OF A GBI PROBE FOR ACCUSATIONS OF MISUSING COUNTY FUNDS AND HAVING IMPROPER DISCUSSIONS ABOUT CASES, AMONG OTHER THINGS. THE AJC REPORTED MCRAE WAS ACCUSED IN PART OF VOIDING PAYMENTS MADE TO THE COURT ON TRAFFIC CITATIONS AND USING HER COUNTY-ISSUED PURCHASING CARD TO PAY FOR A PERSONAL TRIP AND LODGING. SHE ALSO FAILED TO TELL INVESTIGATORS THE TRUTH, ACCORDING TO THE REPORT.
GOVERNOR BRIAN KEMP ACCEPTED MCRAE'S RESIGNATION EFFECTIVE IMMEDIATELY, ACCORDING TO A LETTER SHARED BY HIS OFFICE AND KEVIN HOLDER, THE GA. COUNCIL OF PROBATE JUDGE'S EXECUTIVE DIRECTOR SAID HE RECEIVED A TEXT MESSAGE MONDAY FROM MCRAE ADDRESSING HER RESIGNATION. MCRAE TOLD HOLDER" BOTTOM LINE IS, I HAVE VIOLATED A COUPLE OF CANNONS. NO MATTER WHAT I DO AT THIS POINT I'M F----, I HAVE NO CHOICE BUT TO RESIGN." HER MESSAGE SAID SOME OF THE JQC ALLEGATIONS ARE "VEHEMENTLY" DENIED, WHILE OTHERS CAN'T BE DENIED. IT SAYS SIGNED SENTENCE AGREEMENTS SHOW " THE APPEARANCE OF IMPROPRIETY"
THE AJC ADDS, HOLDER SAID MCRAE WAS ALSO ACCUSED OF HAVING IMPROPER COMMUNICATIONS WITH AN ATTORNEY ABOUT COURT CASES AND BEING CHRONICALLY ABSENT. HE SAID UPSON COUNTY'S ASSOCIATE PROBATE JUDGE MUFFIN GIBSON WILL TAKE OVER MCRAE'S ROLE UNTIL A SPECIAL ELECTION IS HELD.
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