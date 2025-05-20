Tuesday, May 20, 2025

THOMASTON MAYOR SPEAKS TO KIWANIS CLUBN

 CITY OF  THOMASTON  MAYOR  J.D. STALLINGS TOLD  THOMASTON  KIWANIS,  TUESDAY,  A  USDA  GRANT  OF   $900,000    TO  HELP   FUND  THE  NEW  FARMER'S  MARKET  AT  EAST  GORDON  AND  HIGHTOWER  WAS  A  BUDGET  CUTTING  VICTIM BY  THE  FEDS , LAST WEEK.   WHEN     BIDS   WERE  OPENED  SEVERAL  WEEKS  AGO   THEY   EXCEEDED  THE  GRANTS    APPROVED  TO  FUND  THE  MULTI-USE  FACILITY--SO  THE  CITY  COUNCIL   ORDERED A   RE-BID.  THE  MAYOR  AND  COUNCIL  WILL  HOLD  A MEETING  FOR  BID  APPROVAL  TUESDAY  MAY 27TH--6PM  IN  THE  CITY  MANAGER'S  CONFERENCE  ROOM  ON  THE  2ND FLOOR OF  THE  GOVERNMENT  COMPLEX. 


THE  MAYOR   ADDED  PARTS  OF  A  MESSAGE  THE  CITY  MANAGER PUT  ON  THE   CITY  HALL  FACEBOOK  PAGE  THIS  WEEK--THAT  THE  PERMIT  ISSUED  FOR  THE DOWNTOWN FAMILY  FUN  FEST  EVENT  ASSOCIATED WITH  THE  EMANCIPATION  CELEBRATION  --EXPIRES  AT  8PM--  MAY   24TH  --EARLIER  THAN  USUAL--AS  A  SAFETY   PRECAUTION.  TWO   RECENT  GANG  RELATED  INCIDENTS   ARE THE   REASON--ACCORDING  TO THE  POST.  PATRONS  CAN  CONTINUE  ACTIVITIES  ON  PRIVATE  PROPERTY  BUT  THE  STREETS  AT  BETHEL  AND  DANIEL  WILL  BE  CLEARED  AND  OPENED  TO  TRAFFIC. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:32 PM

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