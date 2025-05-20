THOMASTON MAYOR SPEAKS TO KIWANIS CLUBN

CITY OF THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS TOLD THOMASTON KIWANIS, TUESDAY, A USDA GRANT OF $900,000 TO HELP FUND THE NEW FARMER'S MARKET AT EAST GORDON AND HIGHTOWER WAS A BUDGET CUTTING VICTIM BY THE FEDS , LAST WEEK. WHEN BIDS WERE OPENED SEVERAL WEEKS AGO THEY EXCEEDED THE GRANTS APPROVED TO FUND THE MULTI-USE FACILITY--SO THE CITY COUNCIL ORDERED A RE-BID. THE MAYOR AND COUNCIL WILL HOLD A MEETING FOR BID APPROVAL TUESDAY MAY 27TH--6PM IN THE CITY MANAGER'S CONFERENCE ROOM ON THE 2ND FLOOR OF THE GOVERNMENT COMPLEX.
THE MAYOR ADDED PARTS OF A MESSAGE THE CITY MANAGER PUT ON THE CITY HALL FACEBOOK PAGE THIS WEEK--THAT THE PERMIT ISSUED FOR THE DOWNTOWN FAMILY FUN FEST EVENT ASSOCIATED WITH THE EMANCIPATION CELEBRATION --EXPIRES AT 8PM-- MAY 24TH --EARLIER THAN USUAL--AS A SAFETY PRECAUTION. TWO RECENT GANG RELATED INCIDENTS ARE THE REASON--ACCORDING TO THE POST. PATRONS CAN CONTINUE ACTIVITIES ON PRIVATE PROPERTY BUT THE STREETS AT BETHEL AND DANIEL WILL BE CLEARED AND OPENED TO TRAFFIC.
No comments:
Post a Comment