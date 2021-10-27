Wednesday, October 27, 2021

UPDATE MOLENA POLICE OFFICER INVOLVED SHOOTING

 CITY  OF  MOLENA  POLICE  CHIEF   MATT  POLK  SAYS  A  MOLENA  POLICE  DEPARTMENT  RESERVE  OFFICER  INVOLVED  IN  A  FATAL  SHOOTING  IN  ATLANTA  IS NOT  THE   OFFICER  101  NEWS  HAS  IDENTIFIED.  SEVERAL  LAW  ENFORCEMENT  AGENCIES  CONFIRMED   THAT  NAME  TO  US  BUT  CHIEF  POLK  SAYS  ITS  INCORRECT AND  WE  REGRET  THE  ERROR.  CHIEF  POLK  SAID  THE  OFFICER  WHO  WAS  SHOT  IN  THE  NECK  IS  IN  STABLE  CONDITION  AT  GRADY MEMORIAL  HOSPITAL  IN  ATLANTA.


CHIEF  POLK  TOLD  US  HE  IS WAITING  ON    RESULTS  FROM   THE  GBI   INVESTIGATION  BEFORE   HE  RELEASES  THE  NAME   OF  THE   MOLENA   OFFICER.   


ACCORDING  TO  THE  GBI, THE  OFFICER  WAS  WORKING  WITH  ATL  PLUS,  A  PARKING  ENFORCEMENT  COMPANY  AND  HAD  A  CONFRONTATION  WITH  AN  ANGRY  MAN  OVER  A  PARKING  TICKET.


HE  FIRED  A  SHOT  AND  WOUNDED  THE  OFFICER  AND  THE  OFFICER  RETURNED  FIRE  AND  KILLED  THE MAN,  IDENTIFIED  AS  25  YEAR  OLD  JAMON  DARRYL MCCALL  OF  LITHONIA.  A  FEMALE  AT  THE  SCENE  WAS  GRAZED  BY  A  BULLET  AND  RECEIVED MEDICAL  TREATMENT. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:58 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)