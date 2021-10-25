THOMASTON MAN DIED IN TAYLOR CO. WRECK

ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL, A THOMASTON MOTORIST DIED IN A TAYLOR COUNTY ACCIDENT EARLY SUNDAY MORNING--RODNEY THOMAS. TWO PASSENGERS WERE INJURED, HIS SON, 12 YEAR OLD JALEN THOMAS, A UL MIDDLE SCHOOL STUDENT AND ANOTHER 18 YEAR OLD. JALEN WAS LIFE-FLIGHTED TO A MACON HOSPITAL THEN TRANSFERRED TO EGLESTON CHILDREN'S HOSPITAL.
JALEN REPORTEDLY SUFFERED A SKULL FRACTURE, NECK AND BACK TRAUMA AND A HIP FRACTURE.
GSP SAID IT WAS A ONE VEHICLE ACCIDENT, THE DECEASED MR. THOMAS WAS PULLING A SMALL TRAILER WITH HIS PICK-UP THAT WENT OUT OF CONTROL AND FLIPPED.
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