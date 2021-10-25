Monday, October 25, 2021

THOMASTON MAN DIED IN TAYLOR CO. WRECK

 ACCORDING  TO  POST  26  GA.  STATE PATROL,  A  THOMASTON  MOTORIST  DIED  IN  A  TAYLOR  COUNTY  ACCIDENT  EARLY  SUNDAY  MORNING--RODNEY  THOMAS.  TWO  PASSENGERS  WERE  INJURED,  HIS  SON,  12  YEAR  OLD  JALEN  THOMAS,  A  UL  MIDDLE  SCHOOL  STUDENT  AND  ANOTHER  18  YEAR OLD.  JALEN  WAS  LIFE-FLIGHTED  TO  A  MACON  HOSPITAL  THEN  TRANSFERRED  TO EGLESTON  CHILDREN'S  HOSPITAL.


JALEN REPORTEDLY  SUFFERED  A SKULL  FRACTURE,  NECK  AND  BACK TRAUMA  AND  A  HIP  FRACTURE.


GSP  SAID  IT  WAS A  ONE  VEHICLE  ACCIDENT,  THE  DECEASED    MR.  THOMAS  WAS  PULLING A  SMALL TRAILER  WITH HIS  PICK-UP  THAT  WENT  OUT  OF  CONTROL  AND  FLIPPED.

Posted by WTGA AM & FM at 12:38 PM

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