Thursday, October 7, 2021

DEFENDANT CORY THOMAS SENTENCED FOR VOLUNTARY MANSLAUGHTER UPSON SUPERIOR COURT

 A  GUILTY PLEA  IN  A  THOMASTON MURDER  CASE  THURSDAY  IN  UPSON  SUPERIOR  COURT--COREY  THOMAS  SENTENCED  TO   20  YEARS--15  TO  SERVE  IN  PRISON   BY  CHIEF  JUDGE  FLETCHER  SAMS   FOR  THE  SHOOTING  DEATH  OF    JOSEPH   HOMMEN  DURING  A  COOK-OUT   ON  6TH  STREET    IN  SILVERTOWN.  

ACCORDING  TO   THE  POLICE  DEPARTMENT  REPORT--

THOMAS  IN   HIS  20'S    SHOT  AND  KILLED  HOMMEN  AGE  27  AND  ALSO  WOUNDED  A  FEMALE  AT  THE  OUTING--WHEN  A  DISPUTE ERUPTED. 


WITH  THE  PLEA  AGREEMENT  THOMAS  HAD  HIS  MALICE  MURDER  CHARGE  REDUCED  TO  VOLUNTARY  MANSLAUGHTER,  PLUS  A  $3000  FINE  AND  BANISHMENT  FROM  THE  GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT  WHEN  HIS   SENTENCE  IS  COMPLETED.

Posted by WTGA AM & FM at 5:39 PM

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