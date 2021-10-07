DEFENDANT CORY THOMAS SENTENCED FOR VOLUNTARY MANSLAUGHTER UPSON SUPERIOR COURT

A GUILTY PLEA IN A THOMASTON MURDER CASE THURSDAY IN UPSON SUPERIOR COURT--COREY THOMAS SENTENCED TO 20 YEARS--15 TO SERVE IN PRISON BY CHIEF JUDGE FLETCHER SAMS FOR THE SHOOTING DEATH OF JOSEPH HOMMEN DURING A COOK-OUT ON 6TH STREET IN SILVERTOWN.
ACCORDING TO THE POLICE DEPARTMENT REPORT--
THOMAS IN HIS 20'S SHOT AND KILLED HOMMEN AGE 27 AND ALSO WOUNDED A FEMALE AT THE OUTING--WHEN A DISPUTE ERUPTED.
WITH THE PLEA AGREEMENT THOMAS HAD HIS MALICE MURDER CHARGE REDUCED TO VOLUNTARY MANSLAUGHTER, PLUS A $3000 FINE AND BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT WHEN HIS SENTENCE IS COMPLETED.
No comments:
Post a Comment