TWO SUSPECTS HUNTED FOR WYNNBROOK 2 THEFT

UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE LOOKING FOR TWO SUSPECTS WHO WERE APPARENTLY TRYING TO STEAL A ZERO-TURN MOWER AND TRAILER FROM A RESIDENCE AT WYNNBROOK 2 SUBDIVISION IN NORTHSIDE--$4500 WORTH OF EQUIPMENT.
A DEPUTY FOUND A U-HAUL TRUCK RUNNING—A TRUCK WITH ARIZONA PLATES—AND THE TRAILER ATTACHED.
TWO MEN WERE OBSERVED NEAR-BY—BUT THEY RAN INTO THE WOODS—ONE DESCRIBED AS A LIGHT BLACK MALE WITH BUSHY HAIR. THOMASTON P.D. K-9 UNIT RYDER AIDED IN THE SEARCH—BUT THEY WERE NOT FOUND.
THE MOWER AND TRAILER BELONGED TO A RESIDENT OF STONEBROOK LANE.
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