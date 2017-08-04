ANSLEY NEWMAN GETS GREAT PRESS IN SAN DIEGO

A 20 YEAR OLD THOMASTON VOCALIST GOT SOME GREAT PRESS IN THE SAN DIEGO NEWSPAPER WHEN THE BAND JULE VERA PLAYED QUALCOMM STADIUM—LAST WEEK.
ANSLEY NEWMAN LEAD SINGER OF THE ALABAMA POP/ROCK
BAND--- PART OF THE VANS SNEAKERS WARPED TOUR—DREW PRAISE FROM THE TOUR'S FOUNDER—KEVIN LYMAN.
IN THE ARTICLE—LYMAN SAID THE MORE AND MORE COMFORTABLE ANSLEY GETS ON STAGE --THE CLOSER SHE IS TO BECOMING THE NEXT BIG FEMALE STAR THAT'S BROKEN BIG ON THE TOUR.
LYMAN ADDED—THAT ANSLEY—WHO PLAYS GUITAR-- HAS THE TALENT OF OTHER WARPED TOUR VETERANS LIKE HALEY WILLIAMS OF PARAMORE, KATY PERRY, AND GWEN STEFANI-- SHE JUST NEEDS MORE CONFIDENCE.
ANSLEY'S GRANDPARENTS—LINDA AND GARY JOHNSON, BETH AND LEON NEWMAN OF THOMASTON.
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