Friday, August 4, 2017

ANSLEY NEWMAN GETS GREAT PRESS IN SAN DIEGO

A 20 YEAR OLD THOMASTON VOCALIST GOT SOME GREAT PRESS IN THE SAN DIEGO NEWSPAPER WHEN THE BAND JULE VERA PLAYED QUALCOMM STADIUM—LAST WEEK.

ANSLEY NEWMAN LEAD SINGER OF THE ALABAMA POP/ROCK
BAND--- PART OF THE VANS SNEAKERS WARPED TOUR—DREW PRAISE FROM THE TOUR'S FOUNDER—KEVIN LYMAN.

IN THE ARTICLE—LYMAN SAID THE MORE AND MORE COMFORTABLE ANSLEY GETS ON STAGE --THE CLOSER SHE IS TO BECOMING THE NEXT BIG FEMALE STAR THAT'S BROKEN BIG ON THE TOUR.

LYMAN ADDED—THAT ANSLEY—WHO PLAYS GUITAR-- HAS THE TALENT OF OTHER WARPED TOUR VETERANS LIKE HALEY WILLIAMS OF PARAMORE, KATY PERRY, AND GWEN STEFANI-- SHE JUST NEEDS MORE CONFIDENCE.


ANSLEY'S GRANDPARENTS—LINDA AND GARY JOHNSON, BETH AND LEON NEWMAN OF THOMASTON.   
Posted by WTGA AM & FM at 2:33 PM

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