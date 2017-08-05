5 IINJURED U.S. 19 SOUTH SATURDAY NIGHT

A THOMASTON MAN WAS AIRLIFTED TO MACON MEDICAL CENTER BY EMS AFTER AN ACCIDENT LAST SATURDAY NITE AT U.S. 19 SOUTH AND LOGTOWN ROAD.
ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL---A PASSENGER 87 YEAR OLD ANTHONY LOCKHART OF SEARCY ROAD HAD NON-FATAL INJURIES. THE DRIVER OF THE VEHICLE JOSEPHINE B. HENDERSON AGE 68 ALSO OF SEARCY ROAD WAS TRANSPORTED TO MACON BY EMS.
THREE OTHERS FROM ALBANY IN THE OTHER VEHICLE HAD NON-LIFE THREATENING INJURIES—THE DRIVER WAS CITED FOR FAILURE TO YIELD AT A STOP SIGN.
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