EARLY RELEASE FOR T-U SCHOOLS FOR ECLIPSE

ACCORDING TO SUPERINTENDANT DR. MAGGIE SHOOK, THE THOMASTON-UPSON COUNTY SCHOOLS WILL HAVE EARLY RELEASE OF STUDENTS ON AUGUST 21ST FOR THE SOLAR ECLIPSE STARTING AT 11;30AM. ALL STUDENTS WILL RECEIVE A SACK LUNCH AS THEY LEAVE THE SCHOOL.
THIS PART OF GA. WILL EXPERIENCE A SOLAR ECLIPSE BETWEEN 1 AND 4PM, WITH MAXIMUM PHASE AT 2;38PM WHEN 94.5% OF THE SUN WILL BE OBSCURED BY THE MOON.
DR. SHOOK SAID THE EARLY RELEASE DECISION WAS MADE AFTER MUCH DELIBERATION AND FEEDBACK FROM STAKEHOLDERS FOR EYE SAFETY CONCERNS, TRAFFIC SAFETY CONCERNS AND IT WILL ALLOW STUDENTS TO EXPERIENCE THE ECLIPSE WITH FAMILY AND FRIENDS.
THE AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY IS WARNING THAT THE MARKET IS BEING FLOODED WITH COUNTERFEIT ECLIPSE GLASSES. IT ADVISES TO LOOK FOR EVIDENCE THAT THE GLASSES COMPLY WITH INTERNATIONAL STANDARDS FOR FILTERS FOR VIEWING THE SUN. THOSE IN COMPLIANCE WILL HAVE THIS PRINTED ON THE GLASSES---IS0 12312 - 2.
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