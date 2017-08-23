NO TAX INCREASE IN UPSON CO.

NO TAX INCREASE IN UPSON COUNTY—AT TUESDAY'S MEETING THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS SET THE 2017 TAX MILLAGE RATE FOR OPERATIONS AT 9.52 MILLS, FOR JOINT PROJECTS 6.55 AND THE UNINCORPORATED RATE AT 2.44 MILLS.
FOR SUPPORT OF EDUCATION THE MILLAGE RATE SET AT 15.11 MILLS— THAT WAS ESTABLISHED BY THE SCHOOL BOARD—SLIGHTLY LOWER THAN LAST YEAR.
THE UPSON BOARD HELD THE FIRST READING OF AN ORDIANCE GOVERNING FLEA MARKETS AND YARD SALES.
OUTDOOR FLEA MARKETS NEED ONE ACRE MINIMUM IN C-2 OR MANUFACTURING ZONES—A WALL OR FENCE IF NEXT TO A RESIDENTIAL AREA.
MAXIMUM OF 4 YARD SALES PER YEAR OF 72 HOURS MAX.
NO FEES OR REGISTRATION REQUIRED.
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