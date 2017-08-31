GOV. ISSUES ORDER TO INVESTIGATE SPALDING CLERK OF COURT

SPALDING COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON HAS CONFIRMED GOVERNOR NATHAN DEAL HAS SIGNED AN EXECUTIVE ORDER TO OPEN AN INVESTIGATION INTO SPALDING COUNTY CLERK OF SUPERIOR AND STATE COURT MARCIA NORRIS.
IN A LETTER TO THE GOVERNOR DATED AUGUST 28TH —GRIFFIN CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER REQUESTED THE INVESTIGATION.
THE ORDER SIGNED WEDNESDAY BY THE GOVERNOR MENTIONS CRIMINAL CHARGES , POSSIBLE MISCONDUCT OR ALLEGED INCAPACITY OF CLERK NORRIS TO PERFORM THE DUTIES OF THE OFFICE.
GOVERNOR DEAL APPOINTED A COMMITTEE TO INVESTIGATE CLERK NORRIS---GA. ATTORNEY GENERAL CHRIS CARR, AND TWO CLERKS OF COURT—TINA BLANKINSHIP OF WEBSTER COUNTY AND GREG ALLEN OF FORSYTH COUNTY.
THE COMMITTEE WAS INSTRUCTED BY THE GOVERNOR TO REPORT BACK IN 30 DAYS.
SPALDING COUNTY STATE COURT JUDGE JOSH W. THACKER AND ON BEHALF OF THE BOARD---BART MILLER, CHAIRMAN OF THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS BOTH FOWARDED LETTERS TO GOVERNOR DEAL IN SUPPORT OF THE D.A.'S CALL FOR AN INVESTIGATION OF CLERK NORRIS.
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