PHASE TWO U.S. 19 N. POSTPONED UNTIL 2022

MEMBERS OF THE THOMASTON UPSON CHAMBER OF COMMERCE WERE TAKEN ABACK, WEDNESDAY, AT THE ANNUAL LEGISLATIVE LUNCHEON, WHEN STATE HOUSE MEMBER JOHNNIE CALDWELL SAID GA-DOT HAS POSTPONED CONSTRUCTION OF PHASE TWO OF THE U.S. 19 NORTH UPGRADE UNTIL 2022.
CALDWELL AND UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID THEY ARE WORKING TO MOVE IT FOWARD.
THE PROJECT FROM COUNTY ROAD TO ATWATER ROAD WAS ORGINALLY SET FOR 2019. ENGINEERING AND RIGHT OF WAY PROCUREMENT HAS VIRTUALLY BEEN COMPLETED.
ALSO IT WAS MENTIONED THE ROUNDABOUT AT THE FIVE-WAY ON BARNESVILLE STREET HAS BEEN MOVED TO 2050 BY G-DOT.
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