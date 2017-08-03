Thursday, August 3, 2017

K-9 MILLIE AND K-9 RYDER WITH MORE DRUG ARRESTS

UPSON S.O. K-9 MILLIE AND THOMASTON P.D. K-9 RYDER ARE TAKING A BITE OUTTA CRIME—WITH MORE DRUG ARRESTS.

MILLIE SNIFFED OUT A BAGGIE OF SUSPECTED METH UNDER AN OPEN BOX OF PIZZA SITTING ON THE SEAT OF A CAR AFTER A DEPUTY MADE A TRAFFIC STOP.

THE SUSPECT---55 YEAR OLD DARRYL KEITH BOOTH OF APPLE ROAD MEANSVILLE    USED VULGAR LANGUAGE TO THE OFFICER—WHO RECOGNIZED BOOTH FOR HAVING SUSPENDED LICENSE AND STOPPED HIM. CHARGES INCLUDING POSSESSION METH, NO LICENSE AND DISORDERLY CONDUCT.

RYDER FOUND SUSPECTED METH AFTER A DEPUTY NOTICED A SUSPICIOUS VEHICLE ON ATWATER ROAD-- AND THE K-9 FOUND DRUGS IN A KEY HOLDER ON THE DASHBOARD AND TWO PERSONS WERE BOOKED---25 YEAR OLD ASHLEY NICOLE JONES OF G. CIRCLE AND 35 YEAR OLD JOSEPH JUAREZ
Posted by WTGA AM & FM at 4:24 PM

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