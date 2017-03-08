UL STATE CHAMPIONSHIP GAME FRI. WITH ST. PIUS

AFTER GETTING WORD THAT SOME T-SHIRTS WERE IN THE OFFING THAT WOULD BE DEMEANING TO THE CATHOLIC FAITH, THE THOMASTON-UPSON COUNTY SCHOOLS ISSUED A PRESS RELEASE THIS WEEK WARNING ABOUT APPAREL AT FRIDAY'S STATE CHAMPIONSHIP BASKETBALL GAME AT GA. TECH BETWEEN UPSON-LEE AND ST. PIUS.
FANS AND STUDENTS ARE URGED TO WEAR KNIGHTS COLORS AND GEAR -- ANYONE WITH INSULTING CLOTHING COULD BE ESCORTED FROM THE BUILDING.
THE RUNNING KNIGHTS BASKETBALL TEAM WILL LEAVE THE HIGH SCHOOL AT 1PM FRIDAY HEADED FOR GA. TECH. THE BUS WILL PASS THE CIVIC CENTER, MIDDLE SCHOOL, AND CIRCLE THE SQUARE TWICE. FANS ARE ENCOURAGED TO SHOW KNIGHTS COLORS AND LINE THE STREETS FOR A SUPER SENDOFF.
GPB WILL NOT TELEVISE THE TITLE GAMES THIS SEASON, BUT WE WILL AIR IT ON 105-9/101-1 FM WITH PRE-GAME FRIDAY AT 6;30PM FOR THE 8PM TIP-OFF.
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