COUNTY MANAGER PLANS TO STAY ON

UPSON'S COUNTY MANAGER JIM WHEELESS SAID AN OUT-POURING OF SUPPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS, DEPARTMENT HEADS AND CITIZENS CHANGED HIS MIND ABOUT
A RETIREMENT ANNOUNCEMENT THIS WEEK.
WHEELESS TOLD NEW COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN ON MONDAY THEIR MANAGEMENT STYLES DON'T JIVE AND HE PLANNED TO ANNOUNCE HIS RETIREMENT AT TUESDAY'S MEETING. BUT BETWEEN MONDAY AND TUESDAY'S MEETING HE WAS ENCOURAGED TO STAY WHEN WORD GOT OUT HE WOULD BE RETIRING—SO THAT ANNOUNCEMENT NEVER CAME.
AFTER THE BOARD EXITED EXECUTIVE SESSION—TUESDAY--CHAIRMAN ALLEN—WHO HAS A POLICY OF NOT VOTING EXCEPT TO BREAK A TIE—MADE A MOTION TO DISMISS WHEELESS AND THE OTHER NEW COMMISSIONER JAMES ELLINGTON CAST A VOTE TO SUPPORT HIS TERMINATION—A 3 TO 1 VOTE FOR WHEELESS TO REMAIN COUNTY MANAGER.
IN A STATEMENT RELEASED WEDNESDAY---CHAIRMAN ALLEN TOLD ZOOM NEWS HE WAS NOT HAPPY ABOUT THE MANAGER'S INTENTIONS TO RETIRE—BUT HE BELIEVES ONCE SOMEONE EXPRESSES RESERVATIONS ABOUT A JOB ITS NOT GOOD FOR THEM TO STAY-ON—SO HE MADE THE MOTION TO DISMISS HIM.
HE ALSO INDICATED HE CAN MOVE-ON FROM THIS AND WORK WITH WHEELESS.
JIM TOLD US HE PLANS TO RELEASE A STATEMENT DEALING WITH EVENTS THIS WEEK.
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