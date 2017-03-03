UL KNIGHTS IN FINAL FOUR SAT 8PM IN AUGUSTA ON 105-9/101-1 FM

THE UNDEFEATED UPSON LEE KNIGHTS OF COACH DARRELL LOCKHART PLAY HENRY COUNTY HIGH IN THE FINAL FOUR OF THE STATE BASKETBALL PLAY-OFFS SATURDAY AT 8PM IN AUGUSTA. AIR TIME 7PM ON 105-9/101-1 WITH MICKEY THRASHER AND COACH JIM FOWLER FROM AUGUSTA COLLEGE.
SANDY CREEK MEETS ST. PIUS IN THE 4PM GAME—AND THE TWO WINNERS PLAY AT GA. TECH NEXT FRIDAY NIGHT FOR THE STATE CHAMPIONSHIP.
THE GRIFFIN HIGH LADY BEARS FACE BUFORD IN THE LADIES FINAL FOUR 6PM SATURDAY AT COLUMBUS STATE .
FAYETTE COUNTY BOYS PLAY BUFORD AT 8PM IN COLUMBUS.
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