T-SPLOST RECOMMENDED IN SPALDING COUNTY

THE GRIFFIN-SPALDING COUNTY TRANSPORTATION COMMITTEE VOTED UNANIMOUSLY TO RECOMMEND A T-SPLOST REFERENDUM ON THE NOVEMBER BALLOT AT ITS MARCH MEETING.
UP TO ONE CENT FOR FIVE YEARS WITH PROJECTS TO BE IDENTIFIED BY THE CITY AND COUNTY WITH COMMUNITY INPUT.
THE COMMITTEE WAS TOLD IT COULD YIELD OVER $40 MILLION DOLLARS—WITH A COUPLE OF POSSIBLE PROJECTS MENTIONED—MOVING GA. HIGHWAY 155 OUT OF DOWNTOWN GRIFFIN AND A JENKINSBURG ROAD INTERCHANGE ON 1-75.
THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS WILL DISCUSS THE T-SPLOST RECOMMENDATION AT MONDAY'S 6PM MEETING.
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