D.A. COMMENTS ON FOUND BODY OF FT. VALLEY MAN

GRIFFIN CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER TOLD ZOOM NEWS WEDNESDAY-- CHARGES WILL BE FORTHCOMING RELATING TO THE DEATH OF A WHEEL-CHAIR BOUND MAN FROM FT. VALLEY, 33 YEAR OLD TROY-MAIN JOHNSON---WHO WAS LEFT AT A HUNTING CAMP MARCH 14TH OFF TRIUNE MILL ROAD. HE WAS FOUND DECEASED LAST FRIDAY.
THE D.A. SAID HIS OFFICE, UPSON S.O.AND THE GBI ARE AWAITING TEST RESULTS FROM THE STATE CRIME LAB—BUT AT THIS TIME HE IS UNCERTAIN OF THE SCOPE OF ANY CHARGES .
THE THOMASTON WOMAN WHO SAID SHE LEFT JOHNSON IN THE WOODS—27 YEAR OLD RUBY KATE COURSEY IS BEING HELD IN THE UPSON COUNTY JAIL ON UNRELATED CHARGES FOR PROBATION VIOLATION.
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