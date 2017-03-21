HIGH SPEED CHASE WITH ZEBULON P.D. SAT.

ZEBULON POLICE HAD A BUSY SATURDAY WITH TWO SEPERATE METH CASES INCLUDING A HIGH SPEED CHASE THRU PIKE, SPALDING AND FAYETTE COUNTIES—THAT ENDED IN A CRASH.
THE DRIVER—37 YEAR OLD JOHN LEATHERWOOD AND A PASSENGER ANDREA COBB, AGE 40—BOTH OF GRIFFIN— RAN FROM THE LAW AT SPEEDS OF 100 MILES PER HOUR UP U.S. 19 FROM FRESHWAY PARKING LOT INTO SPALDING COUNTY –THEN TOOK HIGHWAY 92 AND WRECKED AFTER AN ATTEMPTED GSP PIT MANEUVER AT THE FAYETTE COUNTY LINE—ALL THE WHILE DUMPING BAGS OF METH FROM THE FORD EXPEDITION.
BOTH TRANSPORTED TO THE E.R. WITH INJURIES.
EARLIER A TRAFFIC STOP IN ZEBULON NETTED TWO METH ARRESTS—CHARLES JONES, AGE 23 OF PIKE COUNTY AND NICK FITZGIBBON, AGE 38 OF CLAYTON COUNTY.
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