T-SPLOST MOVING FOWARD IN SPALDING CO.

AFTER A POLL FROM COMMISSIONER DON HAWBAKER— SHOWING 60% WOULD SUPPORT A TRANSPORTATION SPLOST THAT COULD RAISE $40 MILLION OVER 5 YEARS FOR ROAD PAVING---THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS AGREED TO MOVE FOWARD WITH UP TO 5 PUBLIC FORUMS ON A T-SPLOST AT MONDAY'S MEETING.
A HALF DOZEN CITIZENS FROM NORTH-EAST SPALDING BEGGED THE BOARD TO PAVE THEIR DIRT ROADS.
THE T-SPLOST COULD BE ON THE NOVEMBER BALLOT.
MORE BLOW-UP FROM FULL BLOWN FIREARMS SHOOTING RANGE IN WILLIAMSON. RETIRED MILITARY CHRISTINE THOMAS TOLD THE COMMISSIONERS THEY HAVE FAILED TO PROTECT HER NEIGHBORHOOD BY ALLOWING A GUN TRAINING FACILITY TO TURN INTO A 6 DAYS A WEEK SHOOTING RANGE. CAN'T WATCH TV/ STRUCK BY PELLETS IN YOUR YARD---
HOME VALUES ARE LOWERED BY 50% AND SOME ARE SELLING OUT—SHE SAID.
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