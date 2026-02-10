UPSON BOC DENIES CHAIRMAN BRUE

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS VOTED TO DENY THE APPEAL OF A VARIANCE SOUGHT BY CHAIRMAN DAN BRUE FOR A NEW ANIMAL ANIMAL ON FIRE TOWER ROAD AFTER A PUBLIC HEARING TUESDAY. THE BOARD DECLINED TO HEAR THE APPEAL OF A SPECIAL EXCEPTION ALSO FROM THE PLANNING COMMISSION, AS IT WAS A MOOT ISSUE WITH THE VARIANCE DENIAL. COUNTY ATTORNEY HEALTH ENGLISH EXPLAINED THE BOC WAS ONLY CHARGED WITH DECIDING IF THE PLANNING COMMISSION FOLLOWED THE WORDAGE OF THE ORDIANCE AND COMMISSIONERS AGREED
COMMISSIONERS LEFT THE DOOR OPEN TO HEAR FURTHER DISCUSSIONS ON THE ISSUE BUT CHAIRMAN BRUE TOLD 101 NEWS AFTER THE MEETING THE LAW PROHIBITED HIM FROM HOLDING CONVERSATIONS WITH THE OTHER COMMISSIONERS SINCE THE PLANNING COMMISSION DENIAL AND HE APOLOGIZED TO THEM FOR IT.
A SPRINKLING OF PROPERTY OWNERS ON FIRE TOWER ROAD SPOKE THE ONLY OPPOSITION AND NOTED OF THE TWO DOZEN OR SO SPEAKING FOR THE ANIMAL HOSPITAL NONE LIVED ON FIRE TOWER ROAD
