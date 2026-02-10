Tuesday, February 10, 2026

UPSON BOC DENIES CHAIRMAN BRUE

 THE  UPSON  COUNTY BOARD OF  COMMISSIONERS  VOTED  TO  DENY  THE  APPEAL OF  A  VARIANCE  SOUGHT  BY   CHAIRMAN  DAN  BRUE  FOR  A  NEW  ANIMAL  ANIMAL  ON  FIRE  TOWER  ROAD  AFTER  A  PUBLIC HEARING  TUESDAY.  THE  BOARD  DECLINED  TO  HEAR  THE  APPEAL   OF  A  SPECIAL  EXCEPTION  ALSO  FROM  THE  PLANNING  COMMISSION,  AS  IT  WAS  A  MOOT  ISSUE  WITH  THE  VARIANCE  DENIAL. COUNTY  ATTORNEY  HEALTH  ENGLISH   EXPLAINED  THE  BOC  WAS   ONLY  CHARGED  WITH  DECIDING  IF  THE  PLANNING  COMMISSION  FOLLOWED  THE  WORDAGE  OF  THE  ORDIANCE  AND  COMMISSIONERS  AGREED


  COMMISSIONERS  LEFT  THE  DOOR  OPEN  TO  HEAR  FURTHER  DISCUSSIONS  ON  THE  ISSUE  BUT  CHAIRMAN  BRUE  TOLD   101  NEWS  AFTER  THE  MEETING   THE  LAW  PROHIBITED  HIM  FROM  HOLDING  CONVERSATIONS  WITH  THE  OTHER  COMMISSIONERS    SINCE  THE  PLANNING  COMMISSION  DENIAL  AND  HE  APOLOGIZED  TO  THEM  FOR IT.


A   SPRINKLING OF  PROPERTY  OWNERS  ON  FIRE  TOWER  ROAD    SPOKE  THE  ONLY  OPPOSITION  AND  NOTED  OF  THE  TWO  DOZEN  OR  SO  SPEAKING  FOR  THE  ANIMAL  HOSPITAL  NONE  LIVED  ON  FIRE  TOWER  ROAD

