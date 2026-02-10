THOMASTON PD ACCIDENT INVESTIGATION 2/6/26

THOMASTON POLICE HAVE RELEASED THE ACCIDENT REPORT FOR A TWO-VEHICLE CRASH AT WEST GORDON AND SOUTH GREEN FEB. 6TH--THAT RESULTED-IN MOTORIST ALLISON RENEE MCCARTY OF SOUTH GREEN STREET SUFFERING A REPORTED BROKEN LEG. THE OTHER MOTORIST GREGORY K. HORD OF MILNER, GA. WAS NOT INJURED BUT WAS ISSUED TWO CITATIONS, FOR FAILURE TO OBEY A RED LIGHT AND NO LICENSE ON PERSON.
MS. MCCARTY WAS DRIVING A 2020 KIA SPORTAGE AND HORD OF A WELDON LAKE ROAD ADDRESS-- A 2013 FORD EXPLORER. THE TPD REPORT SAID MS. MCARTY WAS TRAVELING NORTH ON SOUTH GREEN AND AS SHE ENTERED THE INTERSECTION OF WEST GORDON STREET HER VEHICLE WAS STRUCK BY HORD. ACCORDING TO THE PD--MS.MCARTY SUFFERED INJURIES TO HER LEG AND HEAD AND WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS.
