Tuesday, February 10, 2026

THOMASTON PD ACCIDENT INVESTIGATION 2/6/26

 THOMASTON  POLICE  HAVE  RELEASED  THE  ACCIDENT  REPORT  FOR  A  TWO-VEHICLE  CRASH  AT WEST  GORDON  AND  SOUTH  GREEN  FEB.  6TH--THAT  RESULTED-IN     MOTORIST  ALLISON  RENEE  MCCARTY  OF  SOUTH  GREEN  STREET  SUFFERING  A   REPORTED  BROKEN  LEG.  THE  OTHER  MOTORIST GREGORY K. HORD OF  MILNER,  GA.  WAS NOT INJURED  BUT  WAS   ISSUED  TWO  CITATIONS,  FOR  FAILURE  TO OBEY  A  RED LIGHT  AND  NO  LICENSE  ON PERSON.


MS. MCCARTY  WAS  DRIVING  A  2020 KIA SPORTAGE  AND HORD   OF  A  WELDON  LAKE  ROAD  ADDRESS-- A 2013  FORD  EXPLORER.  THE  TPD  REPORT  SAID  MS. MCARTY  WAS  TRAVELING  NORTH  ON  SOUTH  GREEN AND  AS  SHE ENTERED  THE  INTERSECTION  OF  WEST  GORDON STREET  HER  VEHICLE  WAS  STRUCK  BY  HORD.  ACCORDING  TO  THE  PD--MS.MCARTY  SUFFERED  INJURIES  TO HER  LEG  AND  HEAD  AND  WAS  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  BY  EMS. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:21 PM

