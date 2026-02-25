Wednesday, February 25, 2026

CITY OF GRIFFIN TO SPEND $100,000 DUE TO JET FUEL SPILL IN FLINT RIVER

 AFTER  A  15,000  GALLON   JET   FUEL  SPILL  AT  THE  ATLANTA  AIRPORT    IN  THE  FLINT  RIVER - GRIFFIN'S  WATER  SOURCE--  JAN.  20TH  THE  CITY OF  GRIFFIN  PLANS  TO  SPEND  $100,000  ON NEW  WATER  CONTAMINAATION  DETECTION  EQUIPMENT.  SOME  RESIDENTS  SAID  THEIR  WATER  SMELLED  LIKE  WD-40  BUT  THE    EPD AND   CITY HALL  SAID  IT  WAS  SAFE  TO  DRINK--THE  AJC  REPORTED.  WHEN  THE  SPILL  OCCURED      THE  CITY OF  GRIFFIN  ISSUED   A  DO  NOT  CONSUME   ADVISORY   AND  SHUT-OFF ITS  WATER  INTAKE  FROM  THE  FLINT   BUT  WHEN  SAMPLES  CAME  BACK NEGATIVE    FOR  TOXINS -- THE ADVISORY  WAS  LIFTED. 


THE  FEDERAL  EPA  SAYS  OVER   15,000  GALLONS  OF  JET  FUEL  HAS    BEEN COLLECTED  FROM  THE  FLINT  AND  AT  THE  AIRPORT  AND    OVER     80  CUBIC  YARDS OF   CONTAMINATED   DEBRIS  WAS  RECOVERED.  THE  EPD  INVESTIGATION  IS  ON-GOING.  


GRIFFIN'S  CITY  MANAGER  JESSICA O'CONNOR  TOLD  THE  AJC  CITY OFFICIALS  ARE  MEETING  WITH  ATTORNEYS  TO  SEE  IF  CITY HALL  CAN  SEEK  COMPENSATION  FOR THE SPILL

