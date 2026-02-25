CITY OF GRIFFIN TO SPEND $100,000 DUE TO JET FUEL SPILL IN FLINT RIVER

AFTER A 15,000 GALLON JET FUEL SPILL AT THE ATLANTA AIRPORT IN THE FLINT RIVER - GRIFFIN'S WATER SOURCE-- JAN. 20TH THE CITY OF GRIFFIN PLANS TO SPEND $100,000 ON NEW WATER CONTAMINAATION DETECTION EQUIPMENT. SOME RESIDENTS SAID THEIR WATER SMELLED LIKE WD-40 BUT THE EPD AND CITY HALL SAID IT WAS SAFE TO DRINK--THE AJC REPORTED. WHEN THE SPILL OCCURED THE CITY OF GRIFFIN ISSUED A DO NOT CONSUME ADVISORY AND SHUT-OFF ITS WATER INTAKE FROM THE FLINT BUT WHEN SAMPLES CAME BACK NEGATIVE FOR TOXINS -- THE ADVISORY WAS LIFTED.
THE FEDERAL EPA SAYS OVER 15,000 GALLONS OF JET FUEL HAS BEEN COLLECTED FROM THE FLINT AND AT THE AIRPORT AND OVER 80 CUBIC YARDS OF CONTAMINATED DEBRIS WAS RECOVERED. THE EPD INVESTIGATION IS ON-GOING.
GRIFFIN'S CITY MANAGER JESSICA O'CONNOR TOLD THE AJC CITY OFFICIALS ARE MEETING WITH ATTORNEYS TO SEE IF CITY HALL CAN SEEK COMPENSATION FOR THE SPILL
