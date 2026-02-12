IN THE PIPELINE-THEY PLAYED THE SUPER BOWL IS DAVE'S HOME TOWN

THEY PLAYED THE SUPER BOWL IN MY HOME TOWN (SORTA-OF AT LEAST FOR ONE SUMMER), SANTA CLARA, CA. RIGHT SMACK DAB IN THE SILICON VALLEY WITH SUNNYVALE AND SAN JOSE. ITS ALWAYS BEEN MY BUSINESS CAREER PROBLEM--I ARRIVED IN THE SILICON VALLEY DECADES TOO EARLY--SENT TO NORTHERN CALIFORNIA ONE SUMMER TO SELL FRUIT CAKE AS A FUND RAISER FOR CIVIC CLUBS AND CHURCHES FOR THE BENSON BAKERY IN ATHENS. IT WAS A DREAMBOAT OF A GIG FOR A COLLEGE DUDE WITH A CHANCE TO SAMPLE A NEW WEST COAST RADIO FORMAT CALLED THE DRAKE FORMAT, ESTABLISHED BY AN OLE ATLANTA D.J.
I HIT LA (NOT IN MY TERRITORY ) HIGH AS A KITE BECAUSE OF AN UNEXPECTED RUSH IN LAS VEGAS. AS I DROVE DOWN THE STRIP THERE ON THE MARQUE OF THE FRONTIER CASINO--WAYNE COCHRAN AND THE CC RIDERS. WAYNE COMP ME ON HIS SHOW AND WHAT A SHOW IT WAS. A COP WOKE ME AT 3AM BY KNOCKING ON MY CAR WINDOW AT A CLOSED LA BURGER JOINT AND TOLD ME TO MOVE ON--BECAUSE SOMEONE JUST GOT THEIR THROAT CUT IN THE SAME SPOT, RECENTLY.
NORTHWARD HO AND INTO SAN JOSE WHERE I FOUND LODGING AT AN OLD HOTEL IN NEIGHBORING LOS GATOS (THE CATS). SAN JOSE IS THE CENTERPIECE OF THE SILICONE VALLEY AND NEAR-BY SUNNYVALE(WHERE STEVE JOBS GRADUATED H.S.) AND SANTA CLARA THE HOME OF THE 49ERS FOOTBALL STADIUM. THE SUPER BOWL BROADCAST KEPT SHOWING THE GOLDEN GATE BRIDGE IN SAN FRANCISCO BUT THE STADIUM IN SANTA CLARA IS ABOUT AN HOUR AND A HALF SOUTH. LIKE THE BRAVES THE 9-ERS MOVED WHERE THE $ IS. BUT ALMOST IN THE SHADOW OF THE GOLDEN GATE IS SAUSALITO, A COASTAL PARADISE IF THERE EVER WAS ONE AND WHERE OTIS REDDING MOVED TO FROM MACON WHEN HE HIT IT BIG WITH DOCK OF THE BAY. JUST ACROSS THE WAY IS ALCATRAZ , THE FAMOUS PRISON. BEEN THERE TWICE BUT ONLY ONCE IN HANDCUFFS (JUST JOSHING).
IN LATER YEARS ,VISITING SAN FRANCISO MY BIG BRO AND I FOCUSED ON JOGGING THE GOLDEN GATE(BUT WHY IS IT ORANGE?) ITS IMPOSING ALL OVER DOWNTOWN AND APPEARS TO BE A BLOCK OR TWO AWAY--BUT WAS ACTUALLY MILES AWAY FROM OUR HOTEL. JIM WAS A DISTANCE RUNNER AND MADE IT THE 1.7 MILES ACROSS AND BACK WHILE I STOPPED HALF WAY , DREADING THE JOG BACK TO THE ROOM. HIGH ON A HILL IS A TONY DEVELOPMENT CALLED TRIBURON WHERE I CALLED ON A CIVIC CLUBBER I LATER THOUGHT I RECOGNIZED BEING INTERVIEWED BY LESLIE STAHL ON 60 MINUTES. THIS GENTLEMAN HAD JUST TAKEN DELIVERY OF THE WORLD'S B IGGEST YACHT AFTER FIRING CEO CARLY FIORINA AS CHAIRMAN OF THE BOARD OF HEWLETT-PACKARD-A MOVE THAT SHOOK WALL STREET. TOM PERKINS WAS CALLED THE GODFATHER OF THE SILICON VALLEY.
LODI -- WAS NOT THE BIGGEST HIT CREEDANCE CLEARWATER REVIVAL EVER RELEASED, BUT I WILL ALWAYS REMEMBER IT BECAUSE OF LODI, CALIFORNIA. ONE OF THE FIRST BENCHMARKS I SEARCHED OUT WHEN I ARRIVED AT A NEW TOWN WAS THE AMERICAN LEGION AND SOMETIMES I COULD GET AN ORDER. THE MEMBERS WERE ALWAYS HELPFUL IN POINTING OUT WHERE I NEEDED TO GO. EXCEPT IN LODI WHEN I ANNOUNCED I WAS THERE SELLING BENSON'S FRUIT CAKE AS A FUND RAISER THE MEMBERS BALKED . THEY SCOLDED ME SAID THEY SOLD THE SOUTH GEORGIA BRAND -- CLAXTON FRUIT CAKES, AND ORDERED ME OUT OF TOWN . FACED WITH SEVERAL BRAWNY VETERANS--I SCURRIED FOR THE CITY LIMITS.
