Thursday, February 12, 2026

IN THE PIPELINE-THEY PLAYED THE SUPER BOWL IS DAVE'S HOME TOWN

 THEY  PLAYED THE  SUPER  BOWL  IN  MY  HOME  TOWN (SORTA-OF AT  LEAST  FOR  ONE  SUMMER),  SANTA  CLARA, CA.  RIGHT  SMACK  DAB  IN  THE  SILICON  VALLEY  WITH  SUNNYVALE  AND  SAN  JOSE.  ITS  ALWAYS  BEEN  MY  BUSINESS  CAREER  PROBLEM--I  ARRIVED  IN  THE  SILICON  VALLEY DECADES  TOO  EARLY--SENT  TO  NORTHERN  CALIFORNIA  ONE  SUMMER  TO SELL FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  FOR  CIVIC  CLUBS  AND  CHURCHES FOR  THE  BENSON  BAKERY  IN  ATHENS.  IT  WAS  A  DREAMBOAT OF A  GIG  FOR  A  COLLEGE  DUDE WITH  A  CHANCE  TO  SAMPLE  A  NEW  WEST  COAST RADIO  FORMAT  CALLED  THE  DRAKE  FORMAT,  ESTABLISHED  BY  AN  OLE  ATLANTA  D.J.


I HIT  LA   (NOT  IN MY   TERRITORY ) HIGH  AS A  KITE  BECAUSE  OF  AN UNEXPECTED  RUSH  IN  LAS  VEGAS.  AS  I  DROVE  DOWN  THE   STRIP   THERE   ON  THE    MARQUE  OF  THE  FRONTIER  CASINO--WAYNE COCHRAN  AND  THE  CC  RIDERS.  WAYNE  COMP  ME   ON  HIS  SHOW  AND  WHAT  A  SHOW IT  WAS.  A  COP WOKE ME  AT  3AM  BY  KNOCKING  ON  MY  CAR  WINDOW    AT  A  CLOSED  LA BURGER  JOINT    AND  TOLD  ME  TO  MOVE  ON--BECAUSE  SOMEONE  JUST  GOT  THEIR  THROAT  CUT  IN  THE  SAME  SPOT,  RECENTLY. 


NORTHWARD  HO  AND  INTO  SAN  JOSE WHERE   I   FOUND LODGING  AT  AN  OLD  HOTEL  IN  NEIGHBORING  LOS  GATOS  (THE  CATS). SAN  JOSE IS  THE  CENTERPIECE OF  THE  SILICONE  VALLEY AND NEAR-BY  SUNNYVALE(WHERE STEVE JOBS GRADUATED H.S.) AND  SANTA  CLARA  THE  HOME  OF  THE   49ERS  FOOTBALL  STADIUM.  THE  SUPER  BOWL  BROADCAST  KEPT  SHOWING  THE  GOLDEN  GATE  BRIDGE IN  SAN  FRANCISCO  BUT  THE  STADIUM  IN  SANTA  CLARA  IS  ABOUT  AN  HOUR  AND A  HALF  SOUTH.  LIKE  THE   BRAVES  THE   9-ERS  MOVED  WHERE  THE   $ IS.  BUT  ALMOST  IN  THE  SHADOW OF  THE  GOLDEN  GATE IS  SAUSALITO,  A  COASTAL  PARADISE IF  THERE EVER  WAS   ONE  AND  WHERE  OTIS REDDING  MOVED TO  FROM  MACON  WHEN  HE  HIT IT  BIG WITH  DOCK  OF  THE  BAY.  JUST  ACROSS THE  WAY    IS   ALCATRAZ , THE  FAMOUS  PRISON.  BEEN  THERE  TWICE  BUT  ONLY  ONCE IN  HANDCUFFS (JUST JOSHING).


IN LATER  YEARS ,VISITING  SAN  FRANCISO  MY  BIG  BRO  AND  I  FOCUSED  ON   JOGGING  THE  GOLDEN  GATE(BUT  WHY  IS IT  ORANGE?) ITS IMPOSING ALL OVER DOWNTOWN  AND  APPEARS  TO  BE  A  BLOCK OR  TWO  AWAY--BUT    WAS    ACTUALLY  MILES  AWAY  FROM  OUR  HOTEL.  JIM  WAS  A DISTANCE  RUNNER  AND  MADE IT    THE  1.7  MILES  ACROSS   AND  BACK   WHILE  I  STOPPED  HALF WAY , DREADING  THE  JOG  BACK  TO  THE  ROOM.  HIGH  ON  A  HILL  IS  A  TONY  DEVELOPMENT  CALLED TRIBURON WHERE  I  CALLED  ON  A  CIVIC  CLUBBER  I  LATER  THOUGHT  I   RECOGNIZED  BEING  INTERVIEWED  BY  LESLIE  STAHL ON   60  MINUTES.  THIS  GENTLEMAN  HAD  JUST  TAKEN  DELIVERY   OF  THE  WORLD'S  B IGGEST  YACHT  AFTER  FIRING   CEO  CARLY  FIORINA  AS  CHAIRMAN OF  THE  BOARD OF  HEWLETT-PACKARD-A  MOVE THAT  SHOOK  WALL  STREET.    TOM  PERKINS    WAS  CALLED  THE  GODFATHER OF  THE  SILICON  VALLEY.


LODI -- WAS NOT  THE  BIGGEST  HIT  CREEDANCE  CLEARWATER  REVIVAL  EVER  RELEASED, BUT  I  WILL ALWAYS  REMEMBER  IT  BECAUSE OF  LODI, CALIFORNIA.  ONE OF  THE  FIRST  BENCHMARKS  I  SEARCHED  OUT  WHEN  I  ARRIVED  AT A  NEW  TOWN  WAS  THE   AMERICAN  LEGION  AND  SOMETIMES  I  COULD  GET AN  ORDER.   THE  MEMBERS  WERE ALWAYS  HELPFUL  IN  POINTING  OUT  WHERE  I  NEEDED  TO  GO. EXCEPT  IN LODI WHEN  I  ANNOUNCED  I  WAS  THERE  SELLING  BENSON'S  FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  THE  MEMBERS  BALKED  . THEY    SCOLDED  ME  SAID  THEY  SOLD  THE  SOUTH  GEORGIA  BRAND -- CLAXTON  FRUIT  CAKES,  AND  ORDERED ME  OUT OF  TOWN . FACED  WITH  SEVERAL  BRAWNY  VETERANS--I  SCURRIED  FOR  THE CITY  LIMITS.






THEY  PLAYED THE  SUPER  BOWL  IN  MY  HOME  TOWN (SORTA-OF AT  LEAST  FOR  ONE  SUMMER),  SANTA  CLARA, CA.  RIGHT  SMACK  DAB  IN  THE  SILICON  VALLEY  WITH  SUNNYVALE  AND  SAN  JOSE.  ITS  ALWAYS  BEEN  MY  BUSINESS  CAREER  PROBLEM--I  ARRIVED  IN  THE  SILICON  VALLEY DECADES  TOO  EARLY--SENT  TO  NORTHERN  CALIFORNIA  ONE  SUMMER  TO SELL FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  FOR  CIVIC  CLUBS  AND  CHURCHES FOR  THE  BENSON  BAKERY  IN  ATHENS.  IT  WAS  A  DREAMBOAT OF A  GIG  FOR  A  COLLEGE  DUDE WITH  A  CHANCE  TO  SAMPLE  A  NEW  WEST  COAST RADIO  FORMAT  CALLED  THE  DRAKE  FORMAT,  ESTABLISHED  BY  AN  OLE  ATLANTA  D.J.


I HIT  LA   (NOT  IN MY   TERRITORY ) HIGH  AS A  KITE  BECAUSE  OF  AN UNEXPECTED  RUSH  IN  LAS  VEGAS.  AS  I  DROVE  DOWN  THE   STRIP   THERE   ON  THE    MARQUE  OF  THE  FRONTIER  CASINO--WAYNE COCHRAN  AND  THE  CC  RIDERS.  WAYNE  COMP  ME   ON  HIS  SHOW  AND  WHAT  A  SHOW IT  WAS.  A  COP WOKE ME  AT  3AM  BY  KNOCKING  ON  MY  CAR  WINDOW    AT  A  CLOSED  LA BURGER  JOINT    AND  TOLD  ME  TO  MOVE  ON--BECAUSE  SOMEONE  JUST  GOT  THEIR  THROAT  CUT  IN  THE  SAME  SPOT,  RECENTLY. 


NORTHWARD  HO  AND  INTO  SAN  JOSE WHERE   I   FOUND LODGING  AT  AN  OLD  HOTEL  IN  NEIGHBORING  LOS  GATOS  (THE  CATS). SAN  JOSE IS  THE  CENTERPIECE OF  THE  SILICONE  VALLEY AND NEAR-BY  SUNNYVALE(WHERE STEVE JOBS GRADUATED H.S.) AND  SANTA  CLARA  THE  HOME  OF  THE   49ERS  FOOTBALL  STADIUM.  THE  SUPER  BOWL  BROADCAST  KEPT  SHOWING  THE  GOLDEN  GATE  BRIDGE IN  SAN  FRANCISCO  BUT  THE  STADIUM  IN  SANTA  CLARA  IS  ABOUT  AN  HOUR  AND A  HALF  SOUTH.  LIKE  THE   BRAVES  THE   9-ERS  MOVED  WHERE  THE   $ IS.  BUT  ALMOST  IN  THE  SHADOW OF  THE  GOLDEN  GATE IS  SAUSALITO,  A  COASTAL  PARADISE IF  THERE EVER  WAS   ONE  AND  WHERE  OTIS REDDING  MOVED TO  FROM  MACON  WHEN  HE  HIT IT  BIG WITH  DOCK  OF  THE  BAY.  JUST  ACROSS THE  WAY    IS   ALCATRAZ , THE  FAMOUS  PRISON.  BEEN  THERE  TWICE  BUT  ONLY  ONCE IN  HANDCUFFS (JUST JOSHING).


IN LATER  YEARS ,VISITING  SAN  FRANCISO  MY  BIG  BRO  AND  I  FOCUSED  ON   JOGGING  THE  GOLDEN  GATE(BUT  WHY  IS IT  ORANGE?) ITS IMPOSING ALL OVER DOWNTOWN  AND  APPEARS  TO  BE  A  BLOCK OR  TWO  AWAY--BUT    WAS    ACTUALLY  MILES  AWAY  FROM  OUR  HOTEL.  JIM  WAS  A DISTANCE  RUNNER  AND  MADE IT    THE  1.7  MILES  ACROSS   AND  BACK   WHILE  I  STOPPED  HALF WAY , DREADING  THE  JOG  BACK  TO  THE  ROOM.  HIGH  ON  A  HILL  IS  A  TONY  DEVELOPMENT  CALLED TRIBURON WHERE  I  CALLED  ON  A  CIVIC  CLUBBER  I  LATER  THOUGHT  I   RECOGNIZED  BEING  INTERVIEWED  BY  LESLIE  STAHL ON   60  MINUTES.  THIS  GENTLEMAN  HAD  JUST  TAKEN  DELIVERY   OF  THE  WORLD'S  B IGGEST  YACHT  AFTER  FIRING   CEO  CARLY  FIORINA  AS  CHAIRMAN OF  THE  BOARD OF  HEWLETT-PACKARD-A  MOVE THAT  SHOOK  WALL  STREET.    TOM  PERKINS    WAS  CALLED  THE  GODFATHER OF  THE  SILICON  VALLEY.


LODI -- WAS NOT  THE  BIGGEST  HIT  CREEDANCE  CLEARWATER  REVIVAL  EVER  RELEASED, BUT  I  WILL ALWAYS  REMEMBER  IT  BECAUSE OF  LODI, CALIFORNIA.  ONE OF  THE  FIRST  BENCHMARKS  I  SEARCHED  OUT  WHEN  I  ARRIVED  AT A  NEW  TOWN  WAS  THE   AMERICAN  LEGION  AND  SOMETIMES  I  COULD  GET AN  ORDER.   THE  MEMBERS  WERE ALWAYS  HELPFUL  IN  POINTING  OUT  WHERE  I  NEEDED  TO  GO. EXCEPT  IN LODI WHEN  I  ANNOUNCED  I  WAS  THERE  SELLING  BENSON'S  FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  THE  MEMBERS  BALKED  . THEY    SCOLDED  ME  SAID  THEY  SOLD  THE  SOUTH  GEORGIA  BRAND -- CLAXTON  FRUIT  CAKES,  AND  ORDERED ME  OUT OF  TOWN . FACED  WITH  SEVERAL  BRAWNY  VETERANS--I  SCURRIED  FOR  THE CITY  LIMITS.





THEY  PLAYED THE  SUPER  BOWL  IN  MY  HOME  TOWN (SORTA-OF AT  LEAST  FOR  ONE  SUMMER),  SANTA  CLARA, CA.  RIGHT  SMACK  DAB  IN  THE  SILICON  VALLEY  WITH  SUNNYVALE  AND  SAN  JOSE.  ITS  ALWAYS  BEEN  MY  BUSINESS  CAREER  PROBLEM--I  ARRIVED  IN  THE  SILICON  VALLEY DECADES  TOO  EARLY--SENT  TO  NORTHERN  CALIFORNIA  ONE  SUMMER  TO SELL FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  FOR  CIVIC  CLUBS  AND  CHURCHES FOR  THE  BENSON  BAKERY  IN  ATHENS.  IT  WAS  A  DREAMBOAT OF A  GIG  FOR  A  COLLEGE  DUDE WITH  A  CHANCE  TO  SAMPLE  A  NEW  WEST  COAST RADIO  FORMAT  CALLED  THE  DRAKE  FORMAT,  ESTABLISHED  BY  AN  OLE  ATLANTA  D.J.


I HIT  LA   (NOT  IN MY   TERRITORY ) HIGH  AS A  KITE  BECAUSE  OF  AN UNEXPECTED  RUSH  IN  LAS  VEGAS.  AS  I  DROVE  DOWN  THE   STRIP   THERE   ON  THE    MARQUE  OF  THE  FRONTIER  CASINO--WAYNE COCHRAN  AND  THE  CC  RIDERS.  WAYNE  COMP  ME   ON  HIS  SHOW  AND  WHAT  A  SHOW IT  WAS.  A  COP WOKE ME  AT  3AM  BY  KNOCKING  ON  MY  CAR  WINDOW    AT  A  CLOSED  LA BURGER  JOINT    AND  TOLD  ME  TO  MOVE  ON--BECAUSE  SOMEONE  JUST  GOT  THEIR  THROAT  CUT  IN  THE  SAME  SPOT,  RECENTLY. 


NORTHWARD  HO  AND  INTO  SAN  JOSE WHERE   I   FOUND LODGING  AT  AN  OLD  HOTEL  IN  NEIGHBORING  LOS  GATOS  (THE  CATS). SAN  JOSE IS  THE  CENTERPIECE OF  THE  SILICONE  VALLEY AND NEAR-BY  SUNNYVALE(WHERE STEVE JOBS GRADUATED H.S.) AND  SANTA  CLARA  THE  HOME  OF  THE   49ERS  FOOTBALL  STADIUM.  THE  SUPER  BOWL  BROADCAST  KEPT  SHOWING  THE  GOLDEN  GATE  BRIDGE IN  SAN  FRANCISCO  BUT  THE  STADIUM  IN  SANTA  CLARA  IS  ABOUT  AN  HOUR  AND A  HALF  SOUTH.  LIKE  THE   BRAVES  THE   9-ERS  MOVED  WHERE  THE   $ IS.  BUT  ALMOST  IN  THE  SHADOW OF  THE  GOLDEN  GATE IS  SAUSALITO,  A  COASTAL  PARADISE IF  THERE EVER  WAS   ONE  AND  WHERE  OTIS REDDING  MOVED TO  FROM  MACON  WHEN  HE  HIT IT  BIG WITH  DOCK  OF  THE  BAY.  JUST  ACROSS THE  WAY    IS   ALCATRAZ , THE  FAMOUS  PRISON.  BEEN  THERE  TWICE  BUT  ONLY  ONCE IN  HANDCUFFS (JUST JOSHING).


IN LATER  YEARS ,VISITING  SAN  FRANCISO  MY  BIG  BRO  AND  I  FOCUSED  ON   JOGGING  THE  GOLDEN  GATE(BUT  WHY  IS IT  ORANGE?) ITS IMPOSING ALL OVER DOWNTOWN  AND  APPEARS  TO  BE  A  BLOCK OR  TWO  AWAY--BUT    WAS    ACTUALLY  MILES  AWAY  FROM  OUR  HOTEL.  JIM  WAS  A DISTANCE  RUNNER  AND  MADE IT    THE  1.7  MILES  ACROSS   AND  BACK   WHILE  I  STOPPED  HALF WAY , DREADING  THE  JOG  BACK  TO  THE  ROOM.  HIGH  ON  A  HILL  IS  A  TONY  DEVELOPMENT  CALLED TRIBURON WHERE  I  CALLED  ON  A  CIVIC  CLUBBER  I  LATER  THOUGHT  I   RECOGNIZED  BEING  INTERVIEWED  BY  LESLIE  STAHL ON   60  MINUTES.  THIS  GENTLEMAN  HAD  JUST  TAKEN  DELIVERY   OF  THE  WORLD'S  B IGGEST  YACHT  AFTER  FIRING   CEO  CARLY  FIORINA  AS  CHAIRMAN OF  THE  BOARD OF  HEWLETT-PACKARD-A  MOVE THAT  SHOOK  WALL  STREET.    TOM  PERKINS    WAS  CALLED  THE  GODFATHER OF  THE  SILICON  VALLEY.


LODI -- WAS NOT  THE  BIGGEST  HIT  CREEDANCE  CLEARWATER  REVIVAL  EVER  RELEASED, BUT  I  WILL ALWAYS  REMEMBER  IT  BECAUSE OF  LODI, CALIFORNIA.  ONE OF  THE  FIRST  BENCHMARKS  I  SEARCHED  OUT  WHEN  I  ARRIVED  AT A  NEW  TOWN  WAS  THE   AMERICAN  LEGION  AND  SOMETIMES  I  COULD  GET AN  ORDER.   THE  MEMBERS  WERE ALWAYS  HELPFUL  IN  POINTING  OUT  WHERE  I  NEEDED  TO  GO. EXCEPT  IN LODI WHEN  I  ANNOUNCED  I  WAS  THERE  SELLING  BENSON'S  FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  THE  MEMBERS  BALKED  . THEY    SCOLDED  ME  SAID  THEY  SOLD  THE  SOUTH  GEORGIA  BRAND -- CLAXTON  FRUIT  CAKES,  AND  ORDERED ME  OUT OF  TOWN . FACED  WITH  SEVERAL  BRAWNY  VETERANS--I  SCURRIED  FOR  THE CITY  LIMITS.





THEY  PLAYED THE  SUPER  BOWL  IN  MY  HOME  TOWN (SORTA-OF AT  LEAST  FOR  ONE  SUMMER),  SANTA  CLARA, CA.  RIGHT  SMACK  DAB  IN  THE  SILICON  VALLEY  WITH  SUNNYVALE  AND  SAN  JOSE.  ITS  ALWAYS  BEEN  MY  BUSINESS  CAREER  PROBLEM--I  ARRIVED  IN  THE  SILICON  VALLEY DECADES  TOO  EARLY--SENT  TO  NORTHERN  CALIFORNIA  ONE  SUMMER  TO SELL FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  FOR  CIVIC  CLUBS  AND  CHURCHES FOR  THE  BENSON  BAKERY  IN  ATHENS.  IT  WAS  A  DREAMBOAT OF A  GIG  FOR  A  COLLEGE  DUDE WITH  A  CHANCE  TO  SAMPLE  A  NEW  WEST  COAST RADIO  FORMAT  CALLED  THE  DRAKE  FORMAT,  ESTABLISHED  BY  AN  OLE  ATLANTA  D.J.


I HIT  LA   (NOT  IN MY   TERRITORY ) HIGH  AS A  KITE  BECAUSE  OF  AN UNEXPECTED  RUSH  IN  LAS  VEGAS.  AS  I  DROVE  DOWN  THE   STRIP   THERE   ON  THE    MARQUE  OF  THE  FRONTIER  CASINO--WAYNE COCHRAN  AND  THE  CC  RIDERS.  WAYNE  COMP  ME   ON  HIS  SHOW  AND  WHAT  A  SHOW IT  WAS.  A  COP WOKE ME  AT  3AM  BY  KNOCKING  ON  MY  CAR  WINDOW    AT  A  CLOSED  LA BURGER  JOINT    AND  TOLD  ME  TO  MOVE  ON--BECAUSE  SOMEONE  JUST  GOT  THEIR  THROAT  CUT  IN  THE  SAME  SPOT,  RECENTLY. 


NORTHWARD  HO  AND  INTO  SAN  JOSE WHERE   I   FOUND LODGING  AT  AN  OLD  HOTEL  IN  NEIGHBORING  LOS  GATOS  (THE  CATS). SAN  JOSE IS  THE  CENTERPIECE OF  THE  SILICONE  VALLEY AND NEAR-BY  SUNNYVALE(WHERE STEVE JOBS GRADUATED H.S.) AND  SANTA  CLARA  THE  HOME  OF  THE   49ERS  FOOTBALL  STADIUM.  THE  SUPER  BOWL  BROADCAST  KEPT  SHOWING  THE  GOLDEN  GATE  BRIDGE IN  SAN  FRANCISCO  BUT  THE  STADIUM  IN  SANTA  CLARA  IS  ABOUT  AN  HOUR  AND A  HALF  SOUTH.  LIKE  THE   BRAVES  THE   9-ERS  MOVED  WHERE  THE   $ IS.  BUT  ALMOST  IN  THE  SHADOW OF  THE  GOLDEN  GATE IS  SAUSALITO,  A  COASTAL  PARADISE IF  THERE EVER  WAS   ONE  AND  WHERE  OTIS REDDING  MOVED TO  FROM  MACON  WHEN  HE  HIT IT  BIG WITH  DOCK  OF  THE  BAY.  JUST  ACROSS THE  WAY    IS   ALCATRAZ , THE  FAMOUS  PRISON.  BEEN  THERE  TWICE  BUT  ONLY  ONCE IN  HANDCUFFS (JUST JOSHING).


IN LATER  YEARS ,VISITING  SAN  FRANCISO  MY  BIG  BRO  AND  I  FOCUSED  ON   JOGGING  THE  GOLDEN  GATE(BUT  WHY  IS IT  ORANGE?) ITS IMPOSING ALL OVER DOWNTOWN  AND  APPEARS  TO  BE  A  BLOCK OR  TWO  AWAY--BUT    WAS    ACTUALLY  MILES  AWAY  FROM  OUR  HOTEL.  JIM  WAS  A DISTANCE  RUNNER  AND  MADE IT    THE  1.7  MILES  ACROSS   AND  BACK   WHILE  I  STOPPED  HALF WAY , DREADING  THE  JOG  BACK  TO  THE  ROOM.  HIGH  ON  A  HILL  IS  A  TONY  DEVELOPMENT  CALLED TRIBURON WHERE  I  CALLED  ON  A  CIVIC  CLUBBER  I  LATER  THOUGHT  I   RECOGNIZED  BEING  INTERVIEWED  BY  LESLIE  STAHL ON   60  MINUTES.  THIS  GENTLEMAN  HAD  JUST  TAKEN  DELIVERY   OF  THE  WORLD'S  B IGGEST  YACHT  AFTER  FIRING   CEO  CARLY  FIORINA  AS  CHAIRMAN OF  THE  BOARD OF  HEWLETT-PACKARD-A  MOVE THAT  SHOOK  WALL  STREET.    TOM  PERKINS    WAS  CALLED  THE  GODFATHER OF  THE  SILICON  VALLEY.


LODI -- WAS NOT  THE  BIGGEST  HIT  CREEDANCE  CLEARWATER  REVIVAL  EVER  RELEASED, BUT  I  WILL ALWAYS  REMEMBER  IT  BECAUSE OF  LODI, CALIFORNIA.  ONE OF  THE  FIRST  BENCHMARKS  I  SEARCHED  OUT  WHEN  I  ARRIVED  AT A  NEW  TOWN  WAS  THE   AMERICAN  LEGION  AND  SOMETIMES  I  COULD  GET AN  ORDER.   THE  MEMBERS  WERE ALWAYS  HELPFUL  IN  POINTING  OUT  WHERE  I  NEEDED  TO  GO. EXCEPT  IN LODI WHEN  I  ANNOUNCED  I  WAS  THERE  SELLING  BENSON'S  FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  THE  MEMBERS  BALKED  . THEY    SCOLDED  ME  SAID  THEY  SOLD  THE  SOUTH  GEORGIA  BRAND -- CLAXTON  FRUIT  CAKES,  AND  ORDERED ME  OUT OF  TOWN . FACED  WITH  SEVERAL  BRAWNY  VETERANS--I  SCURRIED  FOR  THE CITY  LIMITS.





THEY  PLAYED THE  SUPER  BOWL  IN  MY  HOME  TOWN (SORTA-OF AT  LEAST  FOR  ONE  SUMMER),  SANTA  CLARA, CA.  RIGHT  SMACK  DAB  IN  THE  SILICON  VALLEY  WITH  SUNNYVALE  AND  SAN  JOSE.  ITS  ALWAYS  BEEN  MY  BUSINESS  CAREER  PROBLEM--I  ARRIVED  IN  THE  SILICON  VALLEY DECADES  TOO  EARLY--SENT  TO  NORTHERN  CALIFORNIA  ONE  SUMMER  TO SELL FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  FOR  CIVIC  CLUBS  AND  CHURCHES FOR  THE  BENSON  BAKERY  IN  ATHENS.  IT  WAS  A  DREAMBOAT OF A  GIG  FOR  A  COLLEGE  DUDE WITH  A  CHANCE  TO  SAMPLE  A  NEW  WEST  COAST RADIO  FORMAT  CALLED  THE  DRAKE  FORMAT,  ESTABLISHED  BY  AN  OLE  ATLANTA  D.J.


I HIT  LA   (NOT  IN MY   TERRITORY ) HIGH  AS A  KITE  BECAUSE  OF  AN UNEXPECTED  RUSH  IN  LAS  VEGAS.  AS  I  DROVE  DOWN  THE   STRIP   THERE   ON  THE    MARQUE  OF  THE  FRONTIER  CASINO--WAYNE COCHRAN  AND  THE  CC  RIDERS.  WAYNE  COMP  ME   ON  HIS  SHOW  AND  WHAT  A  SHOW IT  WAS.  A  COP WOKE ME  AT  3AM  BY  KNOCKING  ON  MY  CAR  WINDOW    AT  A  CLOSED  LA BURGER  JOINT    AND  TOLD  ME  TO  MOVE  ON--BECAUSE  SOMEONE  JUST  GOT  THEIR  THROAT  CUT  IN  THE  SAME  SPOT,  RECENTLY. 


NORTHWARD  HO  AND  INTO  SAN  JOSE WHERE   I   FOUND LODGING  AT  AN  OLD  HOTEL  IN  NEIGHBORING  LOS  GATOS  (THE  CATS). SAN  JOSE IS  THE  CENTERPIECE OF  THE  SILICONE  VALLEY AND NEAR-BY  SUNNYVALE(WHERE STEVE JOBS GRADUATED H.S.) AND  SANTA  CLARA  THE  HOME  OF  THE   49ERS  FOOTBALL  STADIUM.  THE  SUPER  BOWL  BROADCAST  KEPT  SHOWING  THE  GOLDEN  GATE  BRIDGE IN  SAN  FRANCISCO  BUT  THE  STADIUM  IN  SANTA  CLARA  IS  ABOUT  AN  HOUR  AND A  HALF  SOUTH.  LIKE  THE   BRAVES  THE   9-ERS  MOVED  WHERE  THE   $ IS.  BUT  ALMOST  IN  THE  SHADOW OF  THE  GOLDEN  GATE IS  SAUSALITO,  A  COASTAL  PARADISE IF  THERE EVER  WAS   ONE  AND  WHERE  OTIS REDDING  MOVED TO  FROM  MACON  WHEN  HE  HIT IT  BIG WITH  DOCK  OF  THE  BAY.  JUST  ACROSS THE  WAY    IS   ALCATRAZ , THE  FAMOUS  PRISON.  BEEN  THERE  TWICE  BUT  ONLY  ONCE IN  HANDCUFFS (JUST JOSHING).


IN LATER  YEARS ,VISITING  SAN  FRANCISO  MY  BIG  BRO  AND  I  FOCUSED  ON   JOGGING  THE  GOLDEN  GATE(BUT  WHY  IS IT  ORANGE?) ITS IMPOSING ALL OVER DOWNTOWN  AND  APPEARS  TO  BE  A  BLOCK OR  TWO  AWAY--BUT    WAS    ACTUALLY  MILES  AWAY  FROM  OUR  HOTEL.  JIM  WAS  A DISTANCE  RUNNER  AND  MADE IT    THE  1.7  MILES  ACROSS   AND  BACK   WHILE  I  STOPPED  HALF WAY , DREADING  THE  JOG  BACK  TO  THE  ROOM.  HIGH  ON  A  HILL  IS  A  TONY  DEVELOPMENT  CALLED TRIBURON WHERE  I  CALLED  ON  A  CIVIC  CLUBBER  I  LATER  THOUGHT  I   RECOGNIZED  BEING  INTERVIEWED  BY  LESLIE  STAHL ON   60  MINUTES.  THIS  GENTLEMAN  HAD  JUST  TAKEN  DELIVERY   OF  THE  WORLD'S  B IGGEST  YACHT  AFTER  FIRING   CEO  CARLY  FIORINA  AS  CHAIRMAN OF  THE  BOARD OF  HEWLETT-PACKARD-A  MOVE THAT  SHOOK  WALL  STREET.    TOM  PERKINS    WAS  CALLED  THE  GODFATHER OF  THE  SILICON  VALLEY.


LODI -- WAS NOT  THE  BIGGEST  HIT  CREEDANCE  CLEARWATER  REVIVAL  EVER  RELEASED, BUT  I  WILL ALWAYS  REMEMBER  IT  BECAUSE OF  LODI, CALIFORNIA.  ONE OF  THE  FIRST  BENCHMARKS  I  SEARCHED  OUT  WHEN  I  ARRIVED  AT A  NEW  TOWN  WAS  THE   AMERICAN  LEGION  AND  SOMETIMES  I  COULD  GET AN  ORDER.   THE  MEMBERS  WERE ALWAYS  HELPFUL  IN  POINTING  OUT  WHERE  I  NEEDED  TO  GO. EXCEPT  IN LODI WHEN  I  ANNOUNCED  I  WAS  THERE  SELLING  BENSON'S  FRUIT  CAKE  AS  A  FUND  RAISER  THE  MEMBERS  BALKED  . THEY    SCOLDED  ME  SAID  THEY  SOLD  THE  SOUTH  GEORGIA  BRAND -- CLAXTON  FRUIT  CAKES,  AND  ORDERED ME  OUT OF  TOWN . FACED  WITH  SEVERAL  BRAWNY  VETERANS--I  SCURRIED  FOR  THE CITY  LIMITS.

























Posted by WTGA AM & FM at 1:07 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)