SKIPPER BURNS IS GENERAL GRIFFIN 2026

 THE  GRIFFIN-SPALDING  CHAMBER OF  COMMERCE  HELD  ITS 112TH  ANNUAL MEETING  LAST  WEEK  WITH  BRIGHTMOOR HOSPICE  AS  PRESENTING  SPONSOR. SKIPPER  BURNS    HONORED   AS      THE  44TH  AND  2026   GENERAL  GRIFFIN.


THE  MEMBER OF  THE  YEAR  AWARD-JOSH  HEINISH  AND  SUZANNE  CUMMINGS,  THE  COMMUNITY  INSPIRATION  AWARD  TO  OLIVIA ESPINOZA OF  HOLIDAY  INN  EXPRESS.  GAME  CHANGER  AWARD  TO  DREW  PAYNE, COMMUNITY  HERO  AWARD  JENNIFER STEWERT  OF  VIE  GROUP,BEAUTIFICATION  AWARD-- SOUTHERN SOCIAL,  AMBASSADOR  OF  THE  YEAR  KENNY SMITH, THE  LEGACY AWARD  TO GRIFFN  MAYOR DOUG HOLBERG,  AND  THE   2026  CHAMBER  CHAIRMAN JOSH  HEINISH. 

