SKIPPER BURNS IS GENERAL GRIFFIN 2026

THE GRIFFIN-SPALDING CHAMBER OF COMMERCE HELD ITS 112TH ANNUAL MEETING LAST WEEK WITH BRIGHTMOOR HOSPICE AS PRESENTING SPONSOR. SKIPPER BURNS HONORED AS THE 44TH AND 2026 GENERAL GRIFFIN.
THE MEMBER OF THE YEAR AWARD-JOSH HEINISH AND SUZANNE CUMMINGS, THE COMMUNITY INSPIRATION AWARD TO OLIVIA ESPINOZA OF HOLIDAY INN EXPRESS. GAME CHANGER AWARD TO DREW PAYNE, COMMUNITY HERO AWARD JENNIFER STEWERT OF VIE GROUP,BEAUTIFICATION AWARD-- SOUTHERN SOCIAL, AMBASSADOR OF THE YEAR KENNY SMITH, THE LEGACY AWARD TO GRIFFN MAYOR DOUG HOLBERG, AND THE 2026 CHAMBER CHAIRMAN JOSH HEINISH.
