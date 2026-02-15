FATAL WRECK IN UPSON CO

ACCORDING TO GA. STATE PATROL HEADQUARTERS IN ATLANTA, A 30 YEAR OLD UPSON COUNTY MOTHER WAS KILLED IN A TRAFFIC ACCIDENT ON TRICE CEMETERY ROAD FRIDAY NIGHT--LESLIE LACHELLE CRAVEN. THE OTHER MOTORIST INVOLVED IDENTIFIED AS ALEX RYAN EVANS, AGE 24 WAS CHARGED WITH HOMICIDE BY VEHICLE, DUI, AND SEVERAL OTHER MISDEMEANOR CHARGES.
THE GSP SAID JUST AFTER 10PM ON FEB. 13TH--A FORD F-450 WAS TRAVELING NORTH ON TRICE CEMETERY ROAD AND A CHEVROLET TAHOE WAS TRAVELING SOUTH. THE DRIVER OF THE FORD F-450, EVANS, FAILED TO MAINTAIN HIS LANE OF TRAVEL, WHILE NEGOTIATING A CURVE, AND STRUCK THE TAHOE IN THE DRIVER'S SIDE FRONT. MS. CRAVEN WAS PRONOUNCED DECEASED ON-SCENE BY THE UPSON COUNTY CORONER.
