FATAL WRECK IN UPSON CO

 ACCORDING  TO  GA.  STATE PATROL  HEADQUARTERS  IN  ATLANTA,  A  30  YEAR  OLD  UPSON  COUNTY   MOTHER  WAS  KILLED  IN  A  TRAFFIC  ACCIDENT  ON  TRICE  CEMETERY  ROAD  FRIDAY  NIGHT--LESLIE  LACHELLE  CRAVEN. THE OTHER MOTORIST  INVOLVED  IDENTIFIED  AS ALEX  RYAN EVANS,  AGE  24  WAS  CHARGED WITH  HOMICIDE  BY  VEHICLE, DUI,  AND  SEVERAL  OTHER  MISDEMEANOR  CHARGES.


THE  GSP  SAID  JUST  AFTER  10PM ON  FEB. 13TH--A  FORD  F-450  WAS  TRAVELING  NORTH  ON  TRICE CEMETERY ROAD AND  A  CHEVROLET  TAHOE  WAS TRAVELING  SOUTH.  THE  DRIVER  OF  THE  FORD F-450,  EVANS,  FAILED  TO  MAINTAIN  HIS  LANE OF  TRAVEL,  WHILE  NEGOTIATING  A  CURVE,  AND  STRUCK  THE  TAHOE  IN  THE  DRIVER'S  SIDE FRONT. MS.  CRAVEN  WAS  PRONOUNCED  DECEASED  ON-SCENE  BY  THE  UPSON  COUNTY  CORONER. 

