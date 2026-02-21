Saturday, February 21, 2026

THOMASTON'S MAYOR VETO

 CITY OF  THOMASTON  MAYOR J.D.  STALLINGS  HAS  VETOED  A  MEASURE  TO  PAVE  THE  STREETS  IN  FAIR  OAKS,  THE  UPSCALE  SUBDIVISON OFF  PEACHBELT  ROAD.  THE  CITY  COUNCIL  VOTED  4-1  AT  THE  FEB.  17  MEETING  TO  APPROVE  A  CHANGE  ORDER  FOR  ALMOST   $300,000  TO  PAVE  THE  STREETS  WHERE  COUNCILMAN JERRY  ADAMS  LIVES.  COUNCILMAN  JEFF MIDDLEBROOKS  CAST  THE  ONLY  NO  VOTE,  TELLING   101  NEWS  THERE  ARE  OTHER  STREETS  WITH  A  HIGHER PRIORITY  FOR  PAVING.


THE  FUNDING  WAS  ORIGINALLY  TARGETED  FOR  PARK  LANE,  BUT  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  EXPLAINED  IT  CAN  WAIT  BECAUSE  STREETS  WILL  BE  IMPACTED  BY  THE  RENOVATION OF  THE  EX-EAST  THOMASTON  SCHOOL  HOUSE--THE  FUTURE  SITE OF  SENIORS  APARTMENTS.


IN  CASTING  A  RARE  VETO,  MAYOR  STALLINGS  STATED--HE  STRONGLY  SUPPORTS  IMPROVING  THE  CITY'S INFRASTRUCTURE  BUT  THIS  PARTICULAR  MEASURE  REQUIRES  FURTHER  REVIEW

Posted by WTGA AM & FM at 2:50 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)