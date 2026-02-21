THOMASTON'S MAYOR VETO

CITY OF THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS HAS VETOED A MEASURE TO PAVE THE STREETS IN FAIR OAKS, THE UPSCALE SUBDIVISON OFF PEACHBELT ROAD. THE CITY COUNCIL VOTED 4-1 AT THE FEB. 17 MEETING TO APPROVE A CHANGE ORDER FOR ALMOST $300,000 TO PAVE THE STREETS WHERE COUNCILMAN JERRY ADAMS LIVES. COUNCILMAN JEFF MIDDLEBROOKS CAST THE ONLY NO VOTE, TELLING 101 NEWS THERE ARE OTHER STREETS WITH A HIGHER PRIORITY FOR PAVING.
THE FUNDING WAS ORIGINALLY TARGETED FOR PARK LANE, BUT CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON EXPLAINED IT CAN WAIT BECAUSE STREETS WILL BE IMPACTED BY THE RENOVATION OF THE EX-EAST THOMASTON SCHOOL HOUSE--THE FUTURE SITE OF SENIORS APARTMENTS.
IN CASTING A RARE VETO, MAYOR STALLINGS STATED--HE STRONGLY SUPPORTS IMPROVING THE CITY'S INFRASTRUCTURE BUT THIS PARTICULAR MEASURE REQUIRES FURTHER REVIEW
