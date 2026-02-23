Monday, February 23, 2026

THOMASTON WOMAN SCAMMED $14,500

 ACCORDING  TO  THOMASTON POLICE  A  FEMALE WAS  SCAMMED  OUT  OF  $14,500  IN  CASH  BY  SCAMMERS  CLAIMING  TO  WORK  FOR  A   LOCAL  BANK  AND  THE  FDIC.  SOMEONE   CLAIMING  TO  BE  JONATHAN, AN  EMPLOYEE  OF  A  LOCAL  BANK  ASKED  ABOUT  A  PURCHASE  IN  FLORIDA   FROM A  CHASE  ACCOUNT     THEN  SOMEONE  CLAIMING  TO  BE  FROM  THE  FDIC  ORDERED  THE  WOMAN   TO  WITHDRAW  $14,500   FROM  HER  BANK ACCOUNT  SO  THEY  COULD  CHECK  HER  MONEY.  OUTSIDE  THE  BANK  SHE  MET  A  BLACK  FEMALE  WEARING  A  COVID  MASK  AND  GAVE  HER  THE  CASH.  HER  HUSBAND  TOLD  POLICE  HE  HAD  BEEN  CALLED  ABOUT  WITHDRAWING   $7000  AND  MAILING  IT  TO  JONATHAN  AT  A  MERIWETHER  COUNTY POST OFFICE--BUT  THEIR  DAUGHTER  PICKED-UP  ON  THE  SCAM  AND  BROUGHT  HER  PARENTS  TO  THE PD.


A  FEMALE  WAS  ARRESTED  FOR  HINDERING  THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT  FROM  FIGHTING  A  GRASS  FIRE  AT  PEACHBELT  ROAD  AND  WOODLAND  ROAD.  THE  PD  REPORT  SAID   66-YEAR  OLD  KIMBERLY  DAVIS  WAS  LIVID  WITH  FIRE-FIGHTERS  AFTER  A  TREE FELL  OVER  POWER  LINES  AND  STARTED  THE  GRASS  FIRE.  UNITS  HAD  TO  WAIT  FOR  THE  POWER  COMPANY  BEFORE  THEY  COULD  GET  TO  WORK  AND  THE  REPORT  SAID  THE  FEMALE  TOLD  THEM  THEY  DID  NOT  KNOW  WHAT  THEY  WERE  DOING  AND  CREATED  A  SCENE  THAT  HINTERED  THEIR  WORK. 


AN  EMPLOYEE OF  A  CONTRACTOR  DOING  WORK  AT  UPSON  REGIONAL  MEDICAL  CENTER  WAS  ARRESTED  FOR  STEALING  SPOOLS OF  WIRE  FROM  THE  PROJECT.  THE  SUSPECT  26  YEAR OLD  KALAEB  BELL  ALSO  HAD  SOME  CABLE CONNECTORS   IN  HIS  TRUCK  THAT  APPARENTLY  CAME  FROM  THE  WORK  SITE. 


