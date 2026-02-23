THOMASTON WOMAN SCAMMED $14,500

ACCORDING TO THOMASTON POLICE A FEMALE WAS SCAMMED OUT OF $14,500 IN CASH BY SCAMMERS CLAIMING TO WORK FOR A LOCAL BANK AND THE FDIC. SOMEONE CLAIMING TO BE JONATHAN, AN EMPLOYEE OF A LOCAL BANK ASKED ABOUT A PURCHASE IN FLORIDA FROM A CHASE ACCOUNT THEN SOMEONE CLAIMING TO BE FROM THE FDIC ORDERED THE WOMAN TO WITHDRAW $14,500 FROM HER BANK ACCOUNT SO THEY COULD CHECK HER MONEY. OUTSIDE THE BANK SHE MET A BLACK FEMALE WEARING A COVID MASK AND GAVE HER THE CASH. HER HUSBAND TOLD POLICE HE HAD BEEN CALLED ABOUT WITHDRAWING $7000 AND MAILING IT TO JONATHAN AT A MERIWETHER COUNTY POST OFFICE--BUT THEIR DAUGHTER PICKED-UP ON THE SCAM AND BROUGHT HER PARENTS TO THE PD.
A FEMALE WAS ARRESTED FOR HINDERING THOMASTON FIRE DEPARTMENT FROM FIGHTING A GRASS FIRE AT PEACHBELT ROAD AND WOODLAND ROAD. THE PD REPORT SAID 66-YEAR OLD KIMBERLY DAVIS WAS LIVID WITH FIRE-FIGHTERS AFTER A TREE FELL OVER POWER LINES AND STARTED THE GRASS FIRE. UNITS HAD TO WAIT FOR THE POWER COMPANY BEFORE THEY COULD GET TO WORK AND THE REPORT SAID THE FEMALE TOLD THEM THEY DID NOT KNOW WHAT THEY WERE DOING AND CREATED A SCENE THAT HINTERED THEIR WORK.
AN EMPLOYEE OF A CONTRACTOR DOING WORK AT UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER WAS ARRESTED FOR STEALING SPOOLS OF WIRE FROM THE PROJECT. THE SUSPECT 26 YEAR OLD KALAEB BELL ALSO HAD SOME CABLE CONNECTORS IN HIS TRUCK THAT APPARENTLY CAME FROM THE WORK SITE.
