NO WATER SERVICE IN THOMASTON?

CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON IS URGING PROPERTY OWNERS SOUTH OF 12TH AVE. IN EAST THOMASTON ON B. STREET--E AND F STREETS TO AGREE TO A TIE-IN OF CITY UTILITIES OR THE LINES TO THE PROPERTY WILL BE CAPPED AND THERE WILL BE NO WATER SERVICE. CITY HALL HAS SENT 2 LETTERS ALEADY WITH A 3RD UPCOMING TO PROPERTY OWNERS TO BE SIGNED AND RETURNED FOR THIS FREE TIE-IN VIA THE CBG GRANT. COUNCIL HAS ALREADY HEARD FROM ONE PROPERTY OWNER WHO IS BALKING ON THE AGREEMENT. THE MANAGER STRESSED TO COUNCIL TUESDAY--IF THE PROPERTY OWNER DOES NOT AGREE THERE WILL BE NO WATER SERVICE.
COUNCIL APPROVED A CHANGE ORDER FOR $267,000 BENEFITING STREET PAVING IN FAIR OAKS SUBDIVISON OFF PEACHBELT ROAD. THE FUNDING IS CHANGING FROM PARK LANE BECAUSE THE STREET WILL BE TORN-UP FOR THE NEW EAST THOMASTON SCHOOL RENOVATION FOR SENIORS APARTMENTS.
COUNCIL HAS ACCEPTED A $2.5 MILLION STATE GRANT FOR THE SMITH-DOUGLAS COMPANY FOR 90 HOUSES OFF NORTH CHURCH AND WEST GORDON. CITY UTILTY UPGRADES FOR THE DEVELOPMENT SCHEDULED OUT TO BID NEXT MONTH. SMITH-DOUGLAS OFFICIALS TOLD COUNCIL THEY PLAN TO CONTRUCT 17 HOMES PER MONTH.
