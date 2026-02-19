Thursday, February 19, 2026

NO WATER SERVICE IN THOMASTON?

   CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  IS  URGING  PROPERTY  OWNERS   SOUTH OF   12TH  AVE. IN  EAST  THOMASTON  ON  B.  STREET--E  AND  F  STREETS   TO  AGREE  TO  A  TIE-IN  OF  CITY  UTILITIES  OR  THE  LINES  TO  THE  PROPERTY  WILL  BE  CAPPED  AND  THERE  WILL  BE  NO  WATER  SERVICE.  CITY  HALL  HAS  SENT  2  LETTERS  ALEADY  WITH  A   3RD  UPCOMING  TO  PROPERTY OWNERS  TO  BE  SIGNED  AND  RETURNED  FOR  THIS  FREE  TIE-IN  VIA  THE  CBG GRANT.  COUNCIL    HAS  ALREADY  HEARD  FROM  ONE  PROPERTY  OWNER  WHO  IS  BALKING  ON  THE  AGREEMENT.  THE  MANAGER   STRESSED  TO    COUNCIL  TUESDAY--IF  THE PROPERTY  OWNER  DOES  NOT  AGREE  THERE  WILL BE NO  WATER  SERVICE.

  

  COUNCIL  APPROVED  A  CHANGE ORDER   FOR  $267,000    BENEFITING    STREET PAVING  IN  FAIR  OAKS SUBDIVISON  OFF  PEACHBELT  ROAD.  THE   FUNDING    IS  CHANGING  FROM  PARK  LANE  BECAUSE   THE  STREET    WILL  BE  TORN-UP  FOR  THE NEW  EAST THOMASTON  SCHOOL  RENOVATION  FOR  SENIORS  APARTMENTS. 

  

  COUNCIL  HAS  ACCEPTED  A  $2.5  MILLION  STATE   GRANT  FOR  THE SMITH-DOUGLAS  COMPANY     FOR  90  HOUSES  OFF  NORTH  CHURCH  AND  WEST  GORDON.   CITY  UTILTY  UPGRADES  FOR  THE  DEVELOPMENT   SCHEDULED  OUT   TO  BID NEXT  MONTH. SMITH-DOUGLAS  OFFICIALS  TOLD  COUNCIL  THEY PLAN  TO  CONTRUCT 17  HOMES  PER  MONTH.

