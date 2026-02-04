CITY OF THOMASTON RECEIVING $3 MILLION FROM D.C.

AT THE START OF TUESDAY'S MEETING OF THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL , MAYOR J.D. STALLINGS ANNOUNCED CONGRESSMAN BRIAN JACK IS SENDING $3 MILLION TO CITY HALL FOR ITS PROPOSED DOWNTOWN PEDESTRIAN SAFETY PROGRAM--APPARENTLY THE LARGEST APPROPRIATION IN THE 3RD DISTRICT. THE MAYOR MENTIONED THAT THE CONGRESSMAN IS SENDING PIKE COUNTY SOME FUNDING ALSO WITH PASSAGE OF THE HOUSE APPROPRIATIONS BILL.
CITY HALL HAS BEEN WORKING WITH G-DOT AND THE UNIVERSITY OF GA. ON THE DOWNTOWN PEDESTRIAN SAFETY PROJECT AND THE MAYOR SAID HE SPOKE WITH CONGRESSMAN JACK TUESDAY AND LEARNED OF THE $3 MILLION COMING FROM WASHINGTON FOR THE PROJECT AND THANKED HIM FOR THE FUNDING. IT WAS MENTIONED DURING THE MEETING 16,000 VEHICLES CROSS THE DOWNTOWN SQUARE DAILY SO THE PEDESTRIAN SAFETY PROJECT HAS HIGH PRIORITY.
