Wednesday, February 4, 2026

CITY OF THOMASTON RECEIVING $3 MILLION FROM D.C.

 AT  THE  START OF  TUESDAY'S  MEETING  OF  THE  THOMASTON  MAYOR  AND  COUNCIL ,  MAYOR  J.D. STALLINGS  ANNOUNCED  CONGRESSMAN  BRIAN  JACK IS  SENDING  $3  MILLION  TO  CITY HALL  FOR  ITS PROPOSED  DOWNTOWN   PEDESTRIAN  SAFETY PROGRAM--APPARENTLY  THE  LARGEST  APPROPRIATION  IN  THE  3RD  DISTRICT.  THE  MAYOR  MENTIONED  THAT  THE  CONGRESSMAN IS  SENDING  PIKE  COUNTY  SOME  FUNDING  ALSO  WITH  PASSAGE  OF  THE  HOUSE  APPROPRIATIONS  BILL.


CITY  HALL   HAS   BEEN  WORKING  WITH   G-DOT  AND  THE  UNIVERSITY OF  GA.  ON  THE  DOWNTOWN   PEDESTRIAN  SAFETY PROJECT  AND  THE  MAYOR  SAID  HE  SPOKE  WITH  CONGRESSMAN  JACK  TUESDAY  AND  LEARNED  OF  THE   $3  MILLION  COMING  FROM  WASHINGTON  FOR  THE  PROJECT  AND  THANKED HIM  FOR  THE  FUNDING. IT  WAS  MENTIONED  DURING  THE  MEETING   16,000  VEHICLES  CROSS  THE  DOWNTOWN  SQUARE  DAILY  SO  THE  PEDESTRIAN  SAFETY PROJECT  HAS  HIGH  PRIORITY. 


Posted by WTGA AM & FM at 12:45 PM

