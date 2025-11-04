UNOFFICIALS RESULTS IN UPSON CO. TUESDAY'S ELECTION

IN TUESDAY'S ELECTION INCUMBENT UPSON COUNTY PROBATE JUDGE MUFFIN GIBSON WILL FACE DUSTIN FORDHAM IN A RUN-OFF DECEMBER 2ND. CITY OF THOMASTON INCUMBENT MAYOR PRO TEM TROY CHANEY WON, EX- THOMASTON CITY COUNCIL MEMBER JERRY ADAMS WAS ELECTED TO DISTRICT 3 CITY COUNCIL AND UPSON COUNTY VOTERS APPROVED THE FLOATING LOCAL OPTION SALES TAX FOR PROPERTY TAX RELIEF THAT WAS BACKED BY THE COUNTY COMMISSIONERS AND THOMASTON MAYOR AND COUNCIL.
IN A SPECIAL ELECTION FOR PROBATE JUDGE INCUMBENT MUFFIN GIBSON POLLED 36.98% OF THE 4846 VOTES CAST IN THE RACE AND DUSTIN FORDHAM RECEIVED 23.77% TO MAKE THE RUN-OFF. JEFFREY LITTLE POLLED 22.11%, CECIL HUDGINS GOT 15.99% .
IN THE FLOST FOR PROPERTY TAX RELIEF OVER 64% VOTED YES JUST OVER 34%--NO OF 4843 CAST. FOR CITY OF THOMASTON INCUMBENT MAYOR PRO TEM TROY CHANEY WON WITH 52 % OF THE 1497 OF THE VOTES TALLIED. COLEMAN DUMAS THE THIRD GOT 44.96%.
JERRY ADAMS POLLED 232 VOTES, 50.88% OF THE 445 CAST FOR DISTRICT 3 COUNCIL AND MONEIKA IVEY TALLIED 28%, JANE BURDETTE RECEIVED 18%.
STATE WIDE BOTH DEMOCRATS WON SEATS ON THE PUBLIC SERVICE COMMISSION DEFEATING REPUBLICAN INCUMBENTS BUT REPUBLICANS WON BIG IN UPSON COUNTY.
