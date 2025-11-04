Tuesday, November 4, 2025

UNOFFICIALS RESULTS IN UPSON CO. TUESDAY'S ELECTION

IN  TUESDAY'S  ELECTION  INCUMBENT   UPSON  COUNTY   PROBATE  JUDGE MUFFIN  GIBSON  WILL  FACE  DUSTIN  FORDHAM  IN  A  RUN-OFF  DECEMBER  2ND.  CITY  OF  THOMASTON INCUMBENT    MAYOR  PRO  TEM   TROY  CHANEY  WON,  EX-  THOMASTON  CITY  COUNCIL  MEMBER   JERRY  ADAMS  WAS  ELECTED  TO DISTRICT  3  CITY COUNCIL  AND  UPSON COUNTY  VOTERS   APPROVED  THE  FLOATING LOCAL  OPTION  SALES  TAX   FOR  PROPERTY  TAX  RELIEF   THAT  WAS  BACKED  BY  THE  COUNTY  COMMISSIONERS  AND  THOMASTON  MAYOR  AND  COUNCIL. 


IN  A  SPECIAL  ELECTION  FOR    PROBATE  JUDGE    INCUMBENT  MUFFIN  GIBSON  POLLED 36.98% OF  THE  4846  VOTES  CAST  IN  THE  RACE  AND  DUSTIN  FORDHAM  RECEIVED  23.77%  TO  MAKE  THE  RUN-OFF. JEFFREY  LITTLE  POLLED 22.11%, CECIL HUDGINS  GOT  15.99% .


IN  THE  FLOST  FOR  PROPERTY  TAX  RELIEF  OVER  64%  VOTED  YES JUST  OVER  34%--NO  OF   4843  CAST.   FOR  CITY OF  THOMASTON  INCUMBENT    MAYOR  PRO  TEM  TROY  CHANEY  WON  WITH  52 %  OF  THE  1497 OF  THE  VOTES  TALLIED.  COLEMAN  DUMAS  THE  THIRD  GOT  44.96%.


JERRY  ADAMS  POLLED 232  VOTES,  50.88%  OF  THE   445  CAST  FOR  DISTRICT  3  COUNCIL    AND  MONEIKA  IVEY  TALLIED 28%,  JANE  BURDETTE  RECEIVED   18%.


STATE WIDE  BOTH  DEMOCRATS  WON  SEATS  ON  THE  PUBLIC  SERVICE  COMMISSION  DEFEATING  REPUBLICAN  INCUMBENTS    BUT  REPUBLICANS  WON   BIG  IN  UPSON  COUNTY. 

