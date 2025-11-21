Friday, November 21, 2025

INTERFOR SHUTTING DOWN IN UPSON CO TILL FEB.

 INTERFOR  THE  CANADIAN  FORESTRY  PRODUCTS    COMPANY   WITH  A  LUMBER  SAW MILL OFF  36 EAST   IN  UPSON  COUNTY   HAS  ANNOUNCED  IT WILL  BE  SHUT DOWN   FRIDAY  NOV. 21ST  THRU   FEB.  7TH   AND    HAS  REQUESTED  A $165 MILLION   INDUSTRIAL  REVENUE   BOND   ISSUE  FROM  THE  THOMASTON-UPSON  INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  AUTHORITY  WITH    $85  MILLION  OF  THE   FUNDING  TO  BE  USED  FOR  A  NEW PLANER MILL  COMPLEX.  NEW  EQUIPMENT   INSTALLATION  REPORTEDLY  IS  PLANNED  DURING  THE  SHUT  DOWN  PERIOD. 


THE  ATTORNEY  FOR  THE  IDA  JOHNNY  CALDWELL  TOLD   101  NEWS  A  BOND  VALIDATION  HEARING FOR  INTERFOR    WILL  BE  HELD  MONDAY  IN  THE  COURTROOM  OF  SUPERIOR  COURT  JUDGE  BENJAMIN  COKER  AND  TWO  MEMBERS  OF  THE  IDA  WILL  BE PRESENT  TO  TESTIFY IF  NEEDED.   IDA    EXECUTIVE  DIRECTOR     SLADE  GULLEDGE  WILL  ALSO  ATTEND.


INTERFOR  HAD  EARLIER  REQUESTED  A  BOND  ISSUE  OF  $115  MILLION   BUT  COVID  AND OTHER  ISSUES  DELAYED  A  PLANNED  EXPANSION  OF  THE  OPERATION--SO  ADDITIONAL  FUNDING  WAS  ADDED  FOR  A  $165  BOND  ISSUE.  THE COMPANY'S  ATTORNEY  BENJAMIN  BROOKS  OF  SMITH-GAMBRELL-RUSSELL  LAW  FIRM  IN  ATLANTA  TOLD  THE  IDA  CITY AND  COUNTY GOVERNMENTS  AND  THE IDA  WILL  NOT  BE  COMMITTED   TO   ANY  FUNDING--THE  COMPANY  WILL  SEEK  ITS OWN FINANCING. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:03 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)