INTERFOR SHUTTING DOWN IN UPSON CO TILL FEB.

INTERFOR THE CANADIAN FORESTRY PRODUCTS COMPANY WITH A LUMBER SAW MILL OFF 36 EAST IN UPSON COUNTY HAS ANNOUNCED IT WILL BE SHUT DOWN FRIDAY NOV. 21ST THRU FEB. 7TH AND HAS REQUESTED A $165 MILLION INDUSTRIAL REVENUE BOND ISSUE FROM THE THOMASTON-UPSON INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WITH $85 MILLION OF THE FUNDING TO BE USED FOR A NEW PLANER MILL COMPLEX. NEW EQUIPMENT INSTALLATION REPORTEDLY IS PLANNED DURING THE SHUT DOWN PERIOD.
THE ATTORNEY FOR THE IDA JOHNNY CALDWELL TOLD 101 NEWS A BOND VALIDATION HEARING FOR INTERFOR WILL BE HELD MONDAY IN THE COURTROOM OF SUPERIOR COURT JUDGE BENJAMIN COKER AND TWO MEMBERS OF THE IDA WILL BE PRESENT TO TESTIFY IF NEEDED. IDA EXECUTIVE DIRECTOR SLADE GULLEDGE WILL ALSO ATTEND.
INTERFOR HAD EARLIER REQUESTED A BOND ISSUE OF $115 MILLION BUT COVID AND OTHER ISSUES DELAYED A PLANNED EXPANSION OF THE OPERATION--SO ADDITIONAL FUNDING WAS ADDED FOR A $165 BOND ISSUE. THE COMPANY'S ATTORNEY BENJAMIN BROOKS OF SMITH-GAMBRELL-RUSSELL LAW FIRM IN ATLANTA TOLD THE IDA CITY AND COUNTY GOVERNMENTS AND THE IDA WILL NOT BE COMMITTED TO ANY FUNDING--THE COMPANY WILL SEEK ITS OWN FINANCING.
