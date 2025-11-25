GHSA PUNISHES BOTH SCHOOLS IN FOOTBALL FIGHT

101 NEWS HAS BEEN TOLD THE GAINESVILLE SCHOOL SYSTEM MIGHT SEEK AN INJUNCTION IN UPSON SUPERIOR COURT TO GET 35 PLAYERS REINSTATED THAT THE GA. HIGH SCHOOL ASSOCIATION SUSPENDED AFTER A FIGHT DURING THE GAME WITH BRUNSWICK FRIDAY NIGHT--A GAINESVILLE BLOW OUT.
GHSA PUNISHED BOTH SCHOOLS -- BRUNSWICK 41 PLAYERS SUSPENDED A ONE YEAR PLAY-OFF BAN AND A $5000 FINE. GAINESVILLE 39 PLAYERS SUSPENDED AND A $5000 FINE. DURING A HEARING TUESDAY GHSA DROPPED THE SUSPENSION OF 4 GAINESVILLE PLAYERS AND THE SCHOOL HAS INDICATED IT WILL EXHAUST ALL LEGAL REMEDIES TO REINSTATE THE 35 PLAYERS UNDER SUSPENSION SO THEY CAN PLAY AGAINST LANGSTON HUGHES IN THE QUARTER FINALS--FRIDAY.
DURING THE HEARING GAINESVILLE SUPT. JEREMY WILLIAMS ARGUED THE GHSA MIS-INTERPRETED VIDEO EVIDENCE AND THAT MOST SUSPENDED PLAYERS WERE NOT TRYING TO ESCALATE THE ALTERCATION--AND HE CRITICIZED OFFICIALS FOR NOT CONTROLLING THE SITUATION EARLIER.
GHSA EXECUTIVE DIRECTOR TIM SCOTT EMPHASIZED THAT SIDELINE DEPARTURE RULES HAD TO BE ENFORCED REGARDLESS OF CIRCUMSTANCES.
