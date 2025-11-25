Tuesday, November 25, 2025

GHSA PUNISHES BOTH SCHOOLS IN FOOTBALL FIGHT

 101  NEWS  HAS  BEEN  TOLD  THE  GAINESVILLE  SCHOOL SYSTEM  MIGHT  SEEK  AN  INJUNCTION  IN  UPSON  SUPERIOR COURT  TO  GET   35  PLAYERS  REINSTATED  THAT  THE  GA.  HIGH  SCHOOL  ASSOCIATION SUSPENDED  AFTER A  FIGHT  DURING  THE  GAME  WITH  BRUNSWICK FRIDAY  NIGHT--A  GAINESVILLE  BLOW  OUT.


GHSA  PUNISHED  BOTH  SCHOOLS -- BRUNSWICK 41   PLAYERS SUSPENDED  A  ONE YEAR  PLAY-OFF  BAN  AND  A  $5000  FINE.  GAINESVILLE  39  PLAYERS  SUSPENDED AND  A  $5000  FINE.  DURING A  HEARING  TUESDAY  GHSA  DROPPED  THE  SUSPENSION OF  4  GAINESVILLE PLAYERS  AND  THE  SCHOOL  HAS  INDICATED  IT  WILL  EXHAUST  ALL  LEGAL  REMEDIES  TO  REINSTATE  THE   35  PLAYERS   UNDER  SUSPENSION  SO  THEY  CAN  PLAY  AGAINST  LANGSTON  HUGHES  IN  THE  QUARTER FINALS--FRIDAY.


DURING  THE  HEARING  GAINESVILLE  SUPT. JEREMY  WILLIAMS  ARGUED  THE  GHSA  MIS-INTERPRETED  VIDEO EVIDENCE  AND  THAT   MOST   SUSPENDED PLAYERS  WERE  NOT  TRYING  TO  ESCALATE  THE  ALTERCATION--AND  HE  CRITICIZED OFFICIALS  FOR  NOT  CONTROLLING  THE  SITUATION  EARLIER.


GHSA EXECUTIVE DIRECTOR  TIM  SCOTT  EMPHASIZED  THAT  SIDELINE  DEPARTURE  RULES  HAD  TO BE ENFORCED  REGARDLESS  OF  CIRCUMSTANCES. 

