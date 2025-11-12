Wednesday, November 12, 2025

UPSONIAN RECOGNIZED BY GA. TREND MAGAZINE

   UPSONIAN   WILL  BENTLEY  HAS  BEEN  NAMED  ONE  OF   GEORGIA'S   MOST INFLUENTIAL  LEADERS   BY  GA. TREND -- THE  LEADING  BUSINESS  MAGAZINE IN THE  STATE.  WILL,  PRESIDENT  OF  THE  GA.  AGRIBUSINESS    COUNCIL  BASED  IN MACON--ONCE  SERVED  AS  EXECUTIVE VICE  PRESIDENT  OF  THE  GA.  CATTLEMEN'S  ASSOCIATION.  CONTINUING  A TRADITION  THAT  DATES  BACK  TO   1824--HE  AND  HIS  FAMILY  STILL  FARM  IN  UPSON COUNTY. 

  

  ALSO  NAMED  TO  THE  LIST    WAS  THE  PRESIDENT   OF  SOUTHERN  CRESCENT  TECHNICAL  COLLEGE   IN  GRIFFIN, DR. IRVIN  CLARK  AND  DR.  IVAN  H.  ALLEN  PRESIDENT  OF  CENTRAL  GA.  TECHNICAL  COLLEGE  IN  WARNER  ROBINS  ---  WHO  ONCE  SERVED  AS   INTERIM  PRESIDENT  OF  THE  TECHNICAL  COLLEGE  IN  GRIFFIN. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:24 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)