UPSONIAN RECOGNIZED BY GA. TREND MAGAZINE

UPSONIAN WILL BENTLEY HAS BEEN NAMED ONE OF GEORGIA'S MOST INFLUENTIAL LEADERS BY GA. TREND -- THE LEADING BUSINESS MAGAZINE IN THE STATE. WILL, PRESIDENT OF THE GA. AGRIBUSINESS COUNCIL BASED IN MACON--ONCE SERVED AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF THE GA. CATTLEMEN'S ASSOCIATION. CONTINUING A TRADITION THAT DATES BACK TO 1824--HE AND HIS FAMILY STILL FARM IN UPSON COUNTY.
ALSO NAMED TO THE LIST WAS THE PRESIDENT OF SOUTHERN CRESCENT TECHNICAL COLLEGE IN GRIFFIN, DR. IRVIN CLARK AND DR. IVAN H. ALLEN PRESIDENT OF CENTRAL GA. TECHNICAL COLLEGE IN WARNER ROBINS --- WHO ONCE SERVED AS INTERIM PRESIDENT OF THE TECHNICAL COLLEGE IN GRIFFIN.
