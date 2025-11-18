Tuesday, November 18, 2025

DEER HUNTER BADLY BURNED IN SOUTHERN UPSON

 ACCORDING  TO  UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  A  METRO  ATLANTA  MAN  WAS  LIFE-FLIGHTED  TO  GRADY  MEMORIAL   HOSPITAL  AFTER  BEING    BADLY  BURNED  AT  A  DEER  CAMP  AT  19  SOUTH  AND  ALLEN  ROAD  ON  THE  PROPERTY  OF  JUDY  GREENE.  THE  VICTIM,  PARKS  KENNERLY OF  KENNESAW,GA  TOLD  DEPUTIES  HE  WAS  STARTING  A  FIRE  WHEN  SOMETHING  EXPLODED   AND  HE  WAS   COVERED  IN  FLAMES  AND   HIS TRUCK/ CAMPER  CAUGHT  FIRE  AND  WAS  DESTROYED. THERE  ARE  REPORTS  MR. KENNERLY  WAS  PLACED  IN  A  COMA  AT THE  HOSPITAL  AND  COULD  BE  IN  FOR  AN  EXSTENSIVE  STAY.     THERE  WAS  ALSO  A  REPORT  KENNERLY  WAS  TRYING  TO  GET  HIS  DOG  OUT  OF  THE  TRUCK  WHEN  THE  FIRE  STARTED.


THE  SALEM  FIRE  DEPARTMENT  PUT  THE  FIRE  OUT  AND  UNITS  FROM LINCOLN PARK, YATESVILLE,  AND  THE  GA.  FORESTRY UNIT  ALSO  RESPONDED. 


UPSON  SO  ALSO  RESPONDED  TO   ANOTHER  TRUCK  FIRE   AT    CULLODEN  NEAR  WONNUM  ROAD  WHEN   A    FLORIDA  HUNTER HEARD  A LOUD  BANG--- AND  SAW  FLAMES  COMING FROM  THE  ENGINE--AND     40--45  CALIBER  ROUNDS  UNDER  THE  BACK  SEAT  OF  A  F- 350  PICK-UP  STARTED    GOING  OFF.   THERE  WAS  NO  DAMAGE  TO  THE  TRUCK  AND NO  ONE  INJURED--BUT  THERE  WAS  SOME  TIRE   DAMAGE  TO  A   POLARIS  SIDE-BY-SIDE  CONNECTED  TO  THE  TRUCK.   THE  APPARENT OWNER  JASON M.  SPIVEY OF  LEESBURG, FLORIDA  WAS  PUTTING AWAY  HIS DEER  HUNTING  GEAR  WHEN  HE  SAID  HE  HEARD  A  LOUD  EXPLOSION   AND  SAW  THE  ENGINE  ON    FIRE.    SALEM  FIRE  DEPARTMENT  RESPONDED  AND  EXTINGUISHED  THE   BLAZE.

Posted by WTGA AM & FM at 3:38 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)