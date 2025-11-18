DEER HUNTER BADLY BURNED IN SOUTHERN UPSON

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE A METRO ATLANTA MAN WAS LIFE-FLIGHTED TO GRADY MEMORIAL HOSPITAL AFTER BEING BADLY BURNED AT A DEER CAMP AT 19 SOUTH AND ALLEN ROAD ON THE PROPERTY OF JUDY GREENE. THE VICTIM, PARKS KENNERLY OF KENNESAW,GA TOLD DEPUTIES HE WAS STARTING A FIRE WHEN SOMETHING EXPLODED AND HE WAS COVERED IN FLAMES AND HIS TRUCK/ CAMPER CAUGHT FIRE AND WAS DESTROYED. THERE ARE REPORTS MR. KENNERLY WAS PLACED IN A COMA AT THE HOSPITAL AND COULD BE IN FOR AN EXSTENSIVE STAY. THERE WAS ALSO A REPORT KENNERLY WAS TRYING TO GET HIS DOG OUT OF THE TRUCK WHEN THE FIRE STARTED.
THE SALEM FIRE DEPARTMENT PUT THE FIRE OUT AND UNITS FROM LINCOLN PARK, YATESVILLE, AND THE GA. FORESTRY UNIT ALSO RESPONDED.
UPSON SO ALSO RESPONDED TO ANOTHER TRUCK FIRE AT CULLODEN NEAR WONNUM ROAD WHEN A FLORIDA HUNTER HEARD A LOUD BANG--- AND SAW FLAMES COMING FROM THE ENGINE--AND 40--45 CALIBER ROUNDS UNDER THE BACK SEAT OF A F- 350 PICK-UP STARTED GOING OFF. THERE WAS NO DAMAGE TO THE TRUCK AND NO ONE INJURED--BUT THERE WAS SOME TIRE DAMAGE TO A POLARIS SIDE-BY-SIDE CONNECTED TO THE TRUCK. THE APPARENT OWNER JASON M. SPIVEY OF LEESBURG, FLORIDA WAS PUTTING AWAY HIS DEER HUNTING GEAR WHEN HE SAID HE HEARD A LOUD EXPLOSION AND SAW THE ENGINE ON FIRE. SALEM FIRE DEPARTMENT RESPONDED AND EXTINGUISHED THE BLAZE.
