Thursday, November 20, 2025

T-U IDA LOOKING TO HELP ALDORA MILLS EMPLOYEES FIND NEW JOBS

 CHASE  FALLIN  CHAIRMAN  OF  THE  THOMASTON-UPSON  IDA    DURING  THE  NOVEMBER  MEEETING   MENTIONED  HELPING  OUT  EMPLOYEES OF  ALDORA  MILLS   IN  BARNESVILLE     FIND  OTHER  JOBS  AS  THE  COMPANY  HAS  ANNOUNCED  ITS  CLOSING  THE  MILL    BY  THE  END  OF    2026.  ACCORDING  TO   THE  MILLS  OWNER  CONTINENTIAL  TIRE  THE  FACILITY  EMPLOYS  ABOUT   230  PEOPLE  AND  THE  COMPANY  SAID THE  PLANT   HAS NOT  BEEN  COST  COMPETITIVE  FOR  MANY  YEARS DESPITE CONTINUOUS  TURNAROUND  EFFORTS.  THE  COMPANY  HAS   SEVERAL  PLANTS  IN THE  U.S.  AND  EMPLOYS  MORE  THAN  8800  PEOPLE  NATION-WIDE.   LAST  YEAR  CONTINENTIAL  BROKE  GROUND   ON  ITS  FIRST  FULLY  OWNED  TIRE  DISTRIBUTION  CENTER  IN  THE  DALLAS-FT. WORTH  METROPLEX  SCHEDULED  TO  OPEN  IN  2026.  THE  NEW  FACILITY  WILL  ENHANCE  SERVICE LEVELS  AND  CUSTOMER  SUPPORT  ACROSS THE  REGION,  COMPLEMENTING  THE  7  PARTNER-OWNED  DISTRIBUTIONS  CENTERS  THAT  CURRENTLY  SERVE  THE  U.S. MARKET--ACCORDING  TO  A  COMPANY  PRESS  RELEASE.  

Posted by WTGA AM & FM at 9:36 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)