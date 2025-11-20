T-U IDA LOOKING TO HELP ALDORA MILLS EMPLOYEES FIND NEW JOBS

CHASE FALLIN CHAIRMAN OF THE THOMASTON-UPSON IDA DURING THE NOVEMBER MEEETING MENTIONED HELPING OUT EMPLOYEES OF ALDORA MILLS IN BARNESVILLE FIND OTHER JOBS AS THE COMPANY HAS ANNOUNCED ITS CLOSING THE MILL BY THE END OF 2026. ACCORDING TO THE MILLS OWNER CONTINENTIAL TIRE THE FACILITY EMPLOYS ABOUT 230 PEOPLE AND THE COMPANY SAID THE PLANT HAS NOT BEEN COST COMPETITIVE FOR MANY YEARS DESPITE CONTINUOUS TURNAROUND EFFORTS. THE COMPANY HAS SEVERAL PLANTS IN THE U.S. AND EMPLOYS MORE THAN 8800 PEOPLE NATION-WIDE. LAST YEAR CONTINENTIAL BROKE GROUND ON ITS FIRST FULLY OWNED TIRE DISTRIBUTION CENTER IN THE DALLAS-FT. WORTH METROPLEX SCHEDULED TO OPEN IN 2026. THE NEW FACILITY WILL ENHANCE SERVICE LEVELS AND CUSTOMER SUPPORT ACROSS THE REGION, COMPLEMENTING THE 7 PARTNER-OWNED DISTRIBUTIONS CENTERS THAT CURRENTLY SERVE THE U.S. MARKET--ACCORDING TO A COMPANY PRESS RELEASE.
