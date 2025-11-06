Thursday, November 6, 2025

UPSON BOC WANTS CITY MANAGER OFF BOARD OF EQUALIZATION

 AT  A   CALLED  MEETING  WEDNESDAY  THE  UPSON  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS  PASSED  A  RESOLUTION  TO  TRY AND  REMOVE  THOMASTON'S CITY  MANAGER   RUSSELL  THOMPSON   FROM  A  RECENT  APPOINTMENT  BY  THE  UPSON  COUNTY  GRAND  JURY  TO  THE  BOARD OF  TAX  EQUALIZATION.   THE  COMMISSIONERS  AND  THEIR  ATTORNEY  HEATH  ENGLISH  SAID  THOMPSON  HAS  A  CONFLICT OF  INTEREST  BECAUSE  HE  WOULD  BE HANDLING  APPEALS  ON  COUNTY  PROPERTY  OUTSIDE  THE  CITY  OF  THOMASTON. 


UPSON  COUNTY  TAX  COMMISSIONER  ANDY  CHASTAIN  AND  CLERK OF  COURT  TERESA MEIER   MADE  A  PRESENTATION  TO  THE  COMMISSIONERS  ON  THE  BACKLOG  OF  TAX  APPEALS --SOME    450   

 DUE  TO  THE  LACK OF  MEMBERS  ON  THE  BOE  AFTER  TWO  MEMBERS  RESIGNED.  THE  TAX  COMMISSIONER  SEEMED  TO  PLACE  THE  BLAME  ON  THE  BACKLOG  TO  THE  TAX  ASSESSORS  BOARD  FOR NOT  ALLOWING  THE   CHIEF  APPRASER  TO WORK  THEM OUT  AND   TURNED  THEM  OVER    FOR   THE  BOARD OF  EQUALIZATION  TO  RESOLVE. IT  PLACES  AN EXTRA  BURDEN  ON  HIS  OFFICE  HE  TOLD  THE  COMMISSIONERS.  CHASTAIN IMPLIED  IT  COULD  HAVE    BEEN  BECAUSE  OF  ISSUES  LAST  YEAR  OVER    SALES  RATIO  WITH  THE  CHIEF  APPRASIER--BUT  CHAIRMAN  BRUE  TOLD  US  ONLY  ABOUT  $32,000  IS  INVOLVED. CLERK OF  COURT  MEIER SAID  THE  REMAINING  APPEALS  WILL  PROBABLY NOT  BE  HEARD  UNTIL  EARLY   2026.

 


  

  THE  COMMISSIONERS  ARE  LOOKING TO  APPOINT  AN  ADDITIONAL    TWO  NEW  TAX  ASSESSORS  TO THE  BOARD AFTER  A  REVIEW OF  THE  OFFICE  IS  COMPLETED  BY  THE  STATE  DEPARTMENT OF  REVENUE--A  REQUEST    FROM   THE  BOC. ANYONE  INTERESTED  CAN  FIND  AN  APPLICATION  ON  THE  COUNTY  WEBSITE.

