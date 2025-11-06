UPSON BOC WANTS CITY MANAGER OFF BOARD OF EQUALIZATION

AT A CALLED MEETING WEDNESDAY THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS PASSED A RESOLUTION TO TRY AND REMOVE THOMASTON'S CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON FROM A RECENT APPOINTMENT BY THE UPSON COUNTY GRAND JURY TO THE BOARD OF TAX EQUALIZATION. THE COMMISSIONERS AND THEIR ATTORNEY HEATH ENGLISH SAID THOMPSON HAS A CONFLICT OF INTEREST BECAUSE HE WOULD BE HANDLING APPEALS ON COUNTY PROPERTY OUTSIDE THE CITY OF THOMASTON.
UPSON COUNTY TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN AND CLERK OF COURT TERESA MEIER MADE A PRESENTATION TO THE COMMISSIONERS ON THE BACKLOG OF TAX APPEALS --SOME 450
DUE TO THE LACK OF MEMBERS ON THE BOE AFTER TWO MEMBERS RESIGNED. THE TAX COMMISSIONER SEEMED TO PLACE THE BLAME ON THE BACKLOG TO THE TAX ASSESSORS BOARD FOR NOT ALLOWING THE CHIEF APPRASER TO WORK THEM OUT AND TURNED THEM OVER FOR THE BOARD OF EQUALIZATION TO RESOLVE. IT PLACES AN EXTRA BURDEN ON HIS OFFICE HE TOLD THE COMMISSIONERS. CHASTAIN IMPLIED IT COULD HAVE BEEN BECAUSE OF ISSUES LAST YEAR OVER SALES RATIO WITH THE CHIEF APPRASIER--BUT CHAIRMAN BRUE TOLD US ONLY ABOUT $32,000 IS INVOLVED. CLERK OF COURT MEIER SAID THE REMAINING APPEALS WILL PROBABLY NOT BE HEARD UNTIL EARLY 2026.
THE COMMISSIONERS ARE LOOKING TO APPOINT AN ADDITIONAL TWO NEW TAX ASSESSORS TO THE BOARD AFTER A REVIEW OF THE OFFICE IS COMPLETED BY THE STATE DEPARTMENT OF REVENUE--A REQUEST FROM THE BOC. ANYONE INTERESTED CAN FIND AN APPLICATION ON THE COUNTY WEBSITE.
