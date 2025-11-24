SPALDING BOC HEARING ON NEW DATA CENTER TUESDAY

)
THE SPALDING COUNTY COMMISSIONERS WILL HOLD A PUBLIC HEARING ON A THIRD PROPOSED DATA CENTER TUESDAY NOV. 25 on 127 ACRES AT SOUTH MCDONOUGH ROAD AND HIGHWAY 16. SPALDING INVESTMENTS LLC IS THE PROPERTY OWNER AND DEVELOPER FOR A DATA CENTER OF 1.42 MILLION FEET. THERE IS ALSO AN ADDITONAL POWER STATION ON THE SITE. THE SPALDING COMMISSIONERS PREVIOUSLY APPROVED TWO OTHER DATA CENTERS BUT THE THIRD ONE IS MORE SQUARE FEET THAT THE PREVIOUS TWO COMBINED. THE NEW DATA CENTER COULD BE APPROVED AT THE COMMISSIONERS ZONING MEETING DEC. 15TH.
No comments:
Post a Comment