Monday, November 24, 2025

SPALDING BOC HEARING ON NEW DATA CENTER TUESDAY

  THE  SPALDING  COUNTY  COMMISSIONERS  WILL  HOLD  A  PUBLIC  HEARING  ON  A  THIRD  PROPOSED  DATA  CENTER  TUESDAY   NOV. 25   on  127  ACRES  AT  SOUTH  MCDONOUGH  ROAD  AND HIGHWAY  16.  SPALDING  INVESTMENTS LLC  IS  THE  PROPERTY  OWNER  AND  DEVELOPER  FOR  A  DATA  CENTER  OF  1.42  MILLION  FEET.  THERE  IS  ALSO  AN ADDITONAL  POWER  STATION  ON  THE  SITE.  THE  SPALDING  COMMISSIONERS  PREVIOUSLY  APPROVED  TWO  OTHER  DATA  CENTERS  BUT  THE  THIRD  ONE  IS  MORE  SQUARE  FEET  THAT  THE  PREVIOUS   TWO  COMBINED.  THE NEW  DATA CENTER  COULD  BE  APPROVED  AT  THE  COMMISSIONERS  ZONING  MEETING  DEC. 15TH. 

