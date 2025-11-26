Wednesday, November 26, 2025

MR. OLDS FOUND AND IS OK/TPD

 THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE RICHARDSON  SAYS A  MISSING  VULNERABLE  ADULT--82-YIEAR  OLD  MARIOT  OLDS   FROM  HARBORVIEW  NURSING  HOME  HAS  BEEN  LOCATED  IN  NORTH  CAROLINA   AND  IS  OK  WITH  FAMILY THERE.


MR.  OLDS  WENT  MISSING  AT  HARBORVIEW  NURSING  HOME  IN  THOMASTON NOV.  22ND  AND  POLICE WERE  CONTACTED  BY  HIS  DAUGHTER  IN  GEORGIA  THAT  HE MIGHT  BE  WITH  UNAUTHORIZED  RELATIVES  IN NORTH  CAROLINA.  THE  VA  AIDED TPD  AND  AUTHORITIES  IN  NORTH  CAROLINA  HELPED    IN  LOCATING  MR.  OLDS  AND  WAS  FOUND  WITH  FAMILY TUESDAY.  HE  SUFFERS  FROM DEMENTIA  AND  HAS DIABETES  BUT  LEFT  THOMASTON  WITHOUT  HIS  MEDS.  CHIEF  RICHARDSON  SAID  THE  PD  SPENT  ABOUT  A  DAY  AND  A  HALF   IN MAN-HOURS  TO  LOCATE MR.OLDS.

