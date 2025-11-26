MR. OLDS FOUND AND IS OK/TPD

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS A MISSING VULNERABLE ADULT--82-YIEAR OLD MARIOT OLDS FROM HARBORVIEW NURSING HOME HAS BEEN LOCATED IN NORTH CAROLINA AND IS OK WITH FAMILY THERE.
MR. OLDS WENT MISSING AT HARBORVIEW NURSING HOME IN THOMASTON NOV. 22ND AND POLICE WERE CONTACTED BY HIS DAUGHTER IN GEORGIA THAT HE MIGHT BE WITH UNAUTHORIZED RELATIVES IN NORTH CAROLINA. THE VA AIDED TPD AND AUTHORITIES IN NORTH CAROLINA HELPED IN LOCATING MR. OLDS AND WAS FOUND WITH FAMILY TUESDAY. HE SUFFERS FROM DEMENTIA AND HAS DIABETES BUT LEFT THOMASTON WITHOUT HIS MEDS. CHIEF RICHARDSON SAID THE PD SPENT ABOUT A DAY AND A HALF IN MAN-HOURS TO LOCATE MR.OLDS.
