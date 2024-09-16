Monday, September 16, 2024

UPSON TAX ASSESSORS DECLINE PUBLIC MEETING INVITE

 CITY  OF  THOMASTON  MAYOR  J.D. STALLINGS  SAYS  THE  UPSON COUNTY  BOARD OF  TAX  ASSESSORS  HAVE  DECLINED  AN  INVITATION  TO  HOLD  A  PUBLIC  MEETING  WITH  ALL  THREE  TAX  LEVEYING  BODIES,  CITY  COUNCIL,  COUNTY  COMMISSIONERS  AND  BOARD  OF  EDUCATION.  INSTEAD  THEY  HAVE  ISSUED  AN  INVITATION  TO  ATTEND  THE  NEXT  REGULAR  MEETING  OF  THE  TAX  ASSESSORS  BOARD.


MAYOR  STALLINGS  SAID  THE  FORMAT  OF  THE  PUBLIC    MEETING  WOULD  NOT  HAVE  ALLOWED   CITIZENS.    TO  ASK  QUESTIONS  OF  THE  TAX  ASSESSORS ONLY  MEMBERS  OF  THE  TAXING  BODIES. SINCE  PUBLIC  HEARINGS  ON  TAX  MILLAGE -- QUESTIONS  HAVE  SURFACED  ABOUT   RESIDENTIAL  AND  COMMERCIAL  TAX  ASSESSMENTS  AND  GOVERNMENT  AND  THE  PUBLIC  HAVE  BEEN CALLING  FOR  ANSWERS.


AT  TUESDAY'S   7PM  MEETING  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  IS   SCHEDULED  TO  DISCUSS   THE  TAX  ASSESSORS  WRITTEN  RESPONSE  TO  THE  CITY'S  INVITATION  TO  A  PUBLIC  MEETING.

Posted by WTGA AM & FM at 5:10 PM

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