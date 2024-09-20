Friday, September 20, 2024

TRAFFIC FATALITY IN UPSON FRIDAY

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  REPORTS  A  TRAFFIC  FATALITY  FRIDAY  AFTERNOON  ON  WAYMANVILLE  ROAD.   THE  SHERIFF  TOLD   101  NEWS  THE  MALE  DRIVER  OF  A  HONDA  PILOT  PASSED  AWAY  IN  AN  AIR  AMBULANCE  ENROUTE TO  A  TRAUMA  CENTER. A  PASSENGER   IN  THE  VEHICLE  WAS  TRANSPORTED  TO  THE  ER  AT  URMC  FOR  TREATMENT  OF  INJURIES.


SHERIFF  KILGORE  SAID  THE  VEHICLE  WENT  OUT OF  CONTROL  NEAR  HUNT  ROAD,  HIT  A  TREE,  TRAPPING  THE  DRIVER  IN  THE  WRECKAGE.  HE  WAS  FREED  WITH  THE  JAWS OF LIFE  BY  VOLUNTEER  FIRE  UNITS  AND  THE  THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT.


THE  SHERIFF  TURNED  THE  INVESTIGATION  OVER  TO  POST   26  GA.  STATE  PATROL. 




Posted by WTGA AM & FM at 8:14 PM

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