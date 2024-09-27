Friday, September 27, 2024

UPSON AREA DODGED A BULLET ON HURRICANE HELENE

 UPSON  EMC  PRESIDENT/CEO  KEN  SIMMONS  SAYS  THIS  AREA  OF  GA.  DODGED  A  BULLET  AND  HIS  SYSTEM  WAS  BLESSED ,   WHEN   HURRICANE  HELENE  TOOK  A  TURN  AWAY  FROM  US.  AS  OF  LATE  FRIDAY  AFTERNOON,  UPSON  EMC  HAD  300  SCATTERED  POWER  OUTAGES  ON   ITS  SYSTEM  FOLLOWING  A   PEAK  OF   AROUND   2000. 


UPSON   EMA  DIRECTOR  RICHARD  HICKMON  REPORTED  THERE  WAS  LIMITED  DAMAGE  IN  THE  COUNTY,  WITH  TREES  DOWN  ON  SEVERAL  ROADS ,  BUT  ALL  WAS  CLEAR  BY  EARLY  IN  THE  AFTERNOON.  HE  SAID  THE  BIG  ISSUE  WAS  A  TREE  DOWN  AT  THE  GA POWER SUB-STATION  2  ON  VETERANS  DRIVE  AND  THAT  LEAD  TO  ONE  OF THE  LONGEST  ELECTRICAL  OUTAGES  IN  RECENT  HISTORY,  11  HOURS.  FUN   101  RADIO  WENT  OFF  THE  AIR  AT  5;30AM  AND  POWER  WAS  RESTORED  AT  6;30  IN  TIME  FOR  THE  PRE-GAME  SHOW  FOR  UPSON-LEE  AND  MARY PERSONS.



AS  OF  7AM  FRIDAY  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  REPORTED  THESE  KNOWN  OUTAGES--PEACHBELT  ROAD,  NELSON  DRIVE,  MALLORY  STREET ,  ALL  OF  JOHNSTON  HEIGHTS, AND  THE  SOUTHWEST  PART  OF  THE  SQUARE. GA.  POWER  UNITS  HAD  TO  BE  DISPATCHED  FROM  MANCHESTER.


THREE  TRAFFIC  LIGHTS  WERE  OUT IN  DOWNTOWN  THOMASTON--CHURCH AT  GORDON  AND  THE  TWO  ON  LEE  STREET  AT  CENTER  AND  CHURCH. POWER  WAS  ON  NORTH OF  THE  COURTHOUSE  SQUARE  BUT  SLICES  PIZZERIA,  THE MEXICAN  RESTAURANT  NEXT  DOOR    AND  BIG  CHIC  UPTOWN  HAD  NO  POWER  AND  COULD  NOT  OPEN  FOR  BUSINESS.    


Posted by WTGA AM & FM at 7:46 PM

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