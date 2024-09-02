Monday, September 2, 2024

DAVE & YOKO IN PARIS IN THE PIPELINE

 WATCHING   AN   OLD  JAMES  BOND  FLICK,  RECENTLY,  THAT  NATURALLY  HAD  A  CAR  CHASE  SCENE,  I  RECOGNIZED  A  SIDEWALK  CAFE  IN  PARIS  WHERE  I    ONCE  GREETED  YOKO  ONO, JOHN  LENNON'S  WIDOW. YOKO TURNED   91  THIS  PAST  FEBRUARY  AND  IN  JULY  WAS  RECOGNIZED  WITH  THE   2024  64TH  ANNUAL  EDWARD  MCDOWELL  MEDAL  FOR  OUTSTANDING  CONTRIBUTIONS  TO  THE  ARTS.  OUR  TOUR  GROUP  WAS  GATHERED  OUTSIDE  THE  CAFE  WHEN  LINDA  BEST  OUR  LEADER  CALLED  TO  ME,  "DAVE, DAVE, HERE  COMES   YOKO  ONO, SPEAK  TO  HER  DAVE."  ALWAYS  OBEDIENT  TO  LINDA  WHEN  ON  TOUR,  I  QUICKLY, MOVED  TO  THE HEAD OF  THE  GROUP  AND  SHOW  NUFF--COMING  UP  THE  STREET  WAS  YOKO. WHEN  SHE  GOT  DIRECTLY  IN  FRONT  OF  US    I    SPOKE  UP  AND  SAID  "HELLO,  YOKO"  AND  SHE  SMILED  AND  SAID  "HELLO,  DAVE". WELL,  SHE  DIDN'T REALLY MENTION ME  BY  NAME  BUT  SHE  DID  SAY  HELLO.


THE  RECENT  OLYMPICS  REMINDED  ME OF  THE WEEK  I  SPENT  IN  PARIS. NOT MY KINDA  TOWN.  AFTER  A  DINNER  CRUISE  ON  THE  SEINE  RIVER,  I  NOTICED IT  WAS  SORT-OF  MURKY,  SO   I  AGREE  WITH  ALL  THE JOCKS  WHO DIDN'T  WANT  TO  SWIM  IN  IT.  AND  ON  THAT  DINNER  CRUISE  ONE  ENTREE  WAS  GOOSE  GIZZARD  FOR   $135  A  POP. WE  ORDERED  SALMON. OH YEAH,  I  DON'T  LIKE  TO  PAY      TO  USE    PUBLIC  RESTROOMS  IN  PARIS. 


A  WEEK  IN  PRE-SEASON  CAMP  WITH  TOM  BRADY  AND   COACH  BILL BELICHICK , BEEN  THERE,  DONE  THAT.  I  BELIEVE  IT  WAS  AFTER  THEY  WON   THEIR  THIRD  SUPER  BOWL.  HOW  A  BEAT  REPORTER  CAN  DEVELOP  A  STORY  FROM  COACH  BELICHICK'S  DAILY  PRESSER, I  WILL  NEVER  KNOW.  HE  SELDOM  SPEAKS,  BUT  ONE  OF  THIS PLAYERS  MADE  UP  FOR  IT,  TEDY   BRUSCHI WHO  RETIRED  TO  ESPN.  ASK  TEDY  A  QUESTION AND  STAND-BY  FOR  A  30  MINUTE  ANSWER.  HE  AND  HIS  LOCKER  MATE,  HAD A  HUGE  BOX OF  HERSEY'S     CHOCOLATE  BLOCKS  THEY  EXPLAINED  AS  INSTANT  ENERGY. WHILE  OTHERS  WERE  CONVENTIONING  IN  BOSTON  I  TOOK  THE  TRAIN  TO  FOXBORO, DAILY,  TO  CHECK  OUT  THE  PATS. A  TRAIN  THAT  TRAVELED  FOWARD  TO  FOXBORO  THEN  BACKED  UP  TO  GILLETTE  STADIUM.


THE  ANGELS  WERE  IN  BOSTON,  SO AT  NIGHT  I   ATTENDED  RED  SOX  GAMES,  THAT  WEEK.  RADIO  REPORTERES  WERE SECOND  CLASS  CITIZENS  IN  THE  FENWAY  PARK  PRESS  BOX.  WE  WERE  SEATED   ON  THE  THIRD  ROW  AND  HAD  TO  ACTUALLY  SEE  A  PITCHER  DELIVER  A  PITCH ,  BUT WE  HAD  TO  LOOK  UP  TO  THE  TV  MONITOR  TO  SEE IT  ARRIVE   AT  THE PLATE.  I  GOT  WISE  AFTER  THE  FIRST  GAME  AND  TOOK  THE  SEAT  ON  THE  FRONT  ROW  FOR  THE   PROVIDENCE  NEWSPAPER  BEAT  WRITER  WHO  WAS  ON  VACATION.  I  UNDERSTAND  THE  FENWAY  PRESS  BOX  HAS  BEEN  REMODELED,  AND  RADIO  REPORTERS  NOW  HAVE    A  BETTER  VIEW.  I  DON'T  UNDERSTAND  IT , I  HAVE  SEEN  SEVERAL  GAMES  AT  FENWAY  PARK,  BUT  NONE IN  YANKEE   STADIUM,  THE  YANKS  HAVE  ALWAYS  BEEN  ON  THE  ROAD  WHEN  I  HAVE  BEEN  IN  N.Y.


A  FOOTNOTE  ABOUT  QB  TOM  BRADY.  HE  FOLLOWED  BELICHICK DAILY  ON  THE  PODIUM  FOR  COMMENTS,  BUT  HE  CONFOUNDED  ME  ABOUT  HIS  ACCESSORIES.  HE  LEFT  THE  STADIUM  WITH A  SHE-HE  PURSE  OVER  HIS  SHOULDER,  THE  FIRST  TIME  I  HAD  EVER  SEEN  A  MAN   CARRY  ONE.


Posted by WTGA AM & FM at 2:16 PM

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