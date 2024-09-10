UPSON PLANNING DENIES TWO SPECIAL EXCEPTION APPS

THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION VOTED TO DENY RECOMMENDATION TO THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS ON TWO SPECIAL EXCEPTION APPLICATIONS AT THE SEPTEMBER MEETING, MONDAY. STAFF RECOMMENDED DENIAL ON BOTH-- MINI WAREHOUSES FOR MATT SMITH AT 74 WEST AND OLD ALABAMA AND FOR " VICTORY IN PRAISE MINISTRIES" ON HIGHWAY 19 SOUTH NEAR MARTIN CHURCH ROAD AND BIRDSONG ROAD--WHERE THE CONGREGATION WANTS TO BUILD A NEW CHURCH. PASTOR DONALD HAMILTON TESTIFIED THE CHURCH HAS OUTGROWN ITS PRESENT LOCATION -BUT COMMISSION MEMBER JOHNNY DAWSON WARNED THE THREE ACRE SITE WOULD NOT ALLOW FOR CHURCH GROWTH. DAWSON SAID HIS CHURCH HAD A DIFFICULT TIME EXPANDING ITS CAMPUS WHEN IT STARTED GROWING AND HE DID NOT WANT TO SEE ANOTHER CHURCH GO THROUGH THOSE CHALLENGES. P&Z DIRECTOR DOUG CURRIER RECOMMENDED SEVERAL OTHER VACANT CHURCH BUILDINGS IN UPSON COUNTY THAT COULD HOUSE THE CONGREGATION.
THE PLANNING COMMISSION RECOMMENDED A REZONING FOR SARAH ELLINGTON AT 151 GRAY'S CHAPEL ROAD NEAR THE YATESVILLE CITY LIMITS FOR A COMMERCIAL LIVESTOCK PROCESSSING OPERATION--SOMETHING COMMISSION MEMBER JOEL PITTS SAID IS A NEED IN UPSON COUNTY.
ANOTHER SPECIAL EXCEPTION RECOMMENDED FOR AN A-R INDOOR-OUTDOOR SPECIAL EVENT VENUE FOR LORI WEEKS AT 534 LOGTOWN ROAD.
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