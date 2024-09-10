Tuesday, September 10, 2024

UPSON PLANNING DENIES TWO SPECIAL EXCEPTION APPS

 THE  UPSON  COUNTY PLANNING  COMMISSION  VOTED  TO  DENY  RECOMMENDATION   TO THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS   ON  TWO  SPECIAL  EXCEPTION    APPLICATIONS    AT  THE  SEPTEMBER  MEETING,  MONDAY.   STAFF  RECOMMENDED  DENIAL  ON  BOTH--   MINI  WAREHOUSES  FOR  MATT  SMITH  AT  74  WEST  AND  OLD  ALABAMA  AND    FOR " VICTORY  IN   PRAISE  MINISTRIES"  ON  HIGHWAY   19 SOUTH  NEAR    MARTIN  CHURCH  ROAD  AND    BIRDSONG  ROAD--WHERE  THE  CONGREGATION  WANTS  TO  BUILD  A  NEW  CHURCH. PASTOR  DONALD  HAMILTON   TESTIFIED    THE  CHURCH  HAS  OUTGROWN  ITS  PRESENT  LOCATION  -BUT  COMMISSION  MEMBER  JOHNNY DAWSON  WARNED  THE  THREE  ACRE  SITE  WOULD  NOT  ALLOW  FOR  CHURCH  GROWTH.  DAWSON  SAID  HIS  CHURCH  HAD  A  DIFFICULT  TIME  EXPANDING  ITS  CAMPUS  WHEN  IT  STARTED  GROWING  AND  HE  DID NOT  WANT  TO  SEE  ANOTHER  CHURCH  GO  THROUGH    THOSE   CHALLENGES. P&Z  DIRECTOR  DOUG  CURRIER  RECOMMENDED  SEVERAL  OTHER  VACANT  CHURCH  BUILDINGS  IN  UPSON  COUNTY  THAT  COULD  HOUSE  THE  CONGREGATION. 


THE  PLANNING  COMMISSION  RECOMMENDED  A  REZONING  FOR  SARAH  ELLINGTON  AT   151  GRAY'S  CHAPEL  ROAD  NEAR  THE  YATESVILLE  CITY  LIMITS  FOR  A  COMMERCIAL  LIVESTOCK  PROCESSSING  OPERATION--SOMETHING  COMMISSION  MEMBER  JOEL  PITTS  SAID  IS  A  NEED  IN  UPSON  COUNTY. 


ANOTHER  SPECIAL  EXCEPTION  RECOMMENDED  FOR  AN  A-R  INDOOR-OUTDOOR  SPECIAL  EVENT  VENUE  FOR LORI  WEEKS  AT  534  LOGTOWN  ROAD. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:21 PM

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