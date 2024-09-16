Monday, September 16, 2024

DOWNTOWN GRIFFIN SHOOTING FRIDAY

THE  SPALDING  COUNTY  MEDICAL  EXAMINER  CONFIRMS  44-YEAR  OLD  KRYSTAL  EVANS,  FORMALLY  KRYSTAL  MALLORY  WAS  SHOT  DEAD  FRIDAY  NEAR  THE  COURTHOUSE  AFTER  A  COURT  HEARING.  GRIFFIN  POLICE  ANNOUNCED  TOM  MALLORY  HER  EX-HUSBAND,  AS  THE  SUSPECT.  MALLORY  WAS  TRANSPORTED  TO  GRADY  MEMORIAL  HOSPITAL  AFTER  HE  SHOT  HIMSELF  IN  THE  HEAD,  FOLLOWING  THE  MURDER OF  HIS  EX-WIFE  ON  6TH  STREET.


SPALDING  COUNTY  SHERIFF  DARRELL  DIX  SHARED  DETAILS  OF  THE  SHOOTING  IN  A  LENGTHY  FACEBOOK POST.  HE  EXPLAINED  KRYSTAL  WALKED  OUT  OF  THE  COURTHOUSE  TO  HER  CAR.  MALLORY  SHOT  HER  SEVERAL  TIMES  FROM HIS  CAR  WINDOW  AND  SPED OFF,  THEN  SHOT  HIMSELF.  PRECIOUS  EVANS,  THE  VICTIM'S  DAUGHTER  BELIEVES  THE  MURDER  COULD  HAVE  BEEN  PREVENTED.  SHERIFF  DIX  SAID  DEPUTIES  HAD  RESPONDED  TO  SEVERAL  DOMESTIC  INCIDENTS INVOLVING  THE  COUPLE,  BUT  THEY  ALWAYS  BLAMED  EACH  OTHER  FOR  THEIR  TROUBLES.  SHERIFF  DIX  SAID  TOM  MALLORY  WAS  ARRESTED  ONCE, BUT  POSTED  BOND.


PRECIOUS  EVANS  SAYS  SHE  PLANS  A  RALLY  FOR  JUSTICE  AT  THE  SPALDING  COUNTY  COURTHOUSE  WEDNESDAY  AND A  VIGIL  FOR  HER   MOTHER  THURSDAY.  

Posted by WTGA AM & FM at 11:56 AM

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