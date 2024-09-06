Friday, September 6, 2024

THOMASTON CITY COUNCIL RAISES TAXES

 THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  APPROVED  A  46%  TAX  MILLAGE  INCREASE  ON  A   4-0  VOTE  AT  A  CALLED  MEETING,  THURSDAY,  BUT  IT  WOULD  NOT  HAVE  BEEN  UNANIMOUS  IF  COUNCILMAN  RYAN  TUCKER HAD  BEEN  PRESENT,  AS  HE  WAS  OPPOSED.  TUCKER  RELAYED  A  MESSAGE  TO  CITY  MANAGER   RUSSELL  THOMPSON  THAT  HE  WAS  NOT IN  FAVOR  DUE  TO  DISCRIPANCIES  IN  PROPERTY  VALUATIONS,  AND  CURRENT  ECONOMIC  FACTORS.  HIS  PREFERENCE  FOR THE  BUDGET  WAS  A  REVENUE  SOURCE  THAT  DID  NOT  FALL  SOLELY  ON  PROPERTY  OWNERS.  DURING  A  PREVIOUS  PUBLIC  HEARING  TUCKER SAID  HE  FAVORS A  CONSUMPTION-TYPE  FLAT  TAX--NOT PROPERTY  TAX.


COUNCILMAN  DON  GREATHOUSE  TOOK  OWNERSHIP  OF  THE  50-50  FUNDING  FOR  THE  TAX  HIKE,  HALF  FROM  UTILITIES  AND  HALF  FROM  PROPERTY  TAXES.  HE  EXPLAINED  THIS  WAY  NON-PROFITS  THAT  DON'T  PAY  PROPERTY  TAXES  WILL  ALSO  PARTICIPATE  IN  THE  NEEDED  REVENUE  FOR  CITY  OPERATIONS.  DEBT  SERVICE  FOR  THE NEW  FIRE  STATION  WAS  THE  PRIMARY  NEED  FOR  THE  TAX  HIKE,  CITY  OFFICIALS  SAID. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:11 AM

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