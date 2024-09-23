CARJACKING AT TACO BELL THOMASTON

THOMASTON POLICE ARRESTED A SUSPECT FOR CARJACKING AT TACO BELL, FRIDAY---25 YEAR OLD FREDRICK NAPIER OF 212 JEFFERSON AVE--WHO WAS IMPERSONATING A POLICE OFFICER. THE PD REPORT SAID THE VICTIM, A 27 YEAR OLD MALE FROM SHILOH, GA , JUSTIN RODEN, WAS SITTING IN HIS TRUCK WAITING FOR HIS WIFE TO GET THEIR ORDER FROM THE DRIVE-THRU. HE TOLD POLICE NAPIER APPRACHED HIS VEHICLE AND STATED HE WAS AN UNDERCOVER COP AND CHARGED THE VICTIM HAD JUST BOUGHT DRUGS FROM ONE OF HIS " BOYS.' THE VICTIM ASKED TO SEE A BADGE BUT NAPIER THEN GOT AGGRESSIVE WITH HIM AND INSTRUCTED HIM TO PUT HIS HANDS BEHIND HIS BACK. THE SUSPECT WALKED AWAY AND FLED WHEN RODEN'S WIFE WALKED-UP.
SHE IMMEDIATELY CALLED 911 AND NAPIER WAS BOOKED INTO JAIL CLAIMING HE THOUGHT RODEN WAS SOMEONE HE KNEW NAMED TYLER AND WAS PLAYING A JOKE ON HIM. NAPER CHARGED WITH CARJACKING, IMPERSONATING AN OFFICER AND FALSE IMPRISONMENT.
No comments:
Post a Comment