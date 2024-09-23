Monday, September 23, 2024

CARJACKING AT TACO BELL THOMASTON

 THOMASTON  POLICE  ARRESTED  A  SUSPECT  FOR  CARJACKING  AT  TACO  BELL,  FRIDAY---25  YEAR   OLD  FREDRICK NAPIER  OF  212  JEFFERSON AVE--WHO  WAS  IMPERSONATING  A  POLICE  OFFICER. THE  PD  REPORT  SAID THE  VICTIM,  A  27  YEAR OLD  MALE  FROM  SHILOH, GA , JUSTIN  RODEN,  WAS  SITTING  IN  HIS  TRUCK  WAITING  FOR  HIS  WIFE  TO  GET  THEIR  ORDER  FROM  THE  DRIVE-THRU.  HE  TOLD  POLICE  NAPIER  APPRACHED  HIS  VEHICLE  AND  STATED  HE  WAS  AN  UNDERCOVER  COP AND  CHARGED  THE  VICTIM  HAD  JUST  BOUGHT  DRUGS  FROM  ONE  OF  HIS " BOYS.'  THE  VICTIM  ASKED  TO  SEE  A  BADGE  BUT NAPIER  THEN  GOT  AGGRESSIVE  WITH  HIM AND   INSTRUCTED  HIM  TO  PUT  HIS HANDS  BEHIND  HIS   BACK.  THE  SUSPECT   WALKED  AWAY  AND  FLED  WHEN RODEN'S  WIFE  WALKED-UP.


SHE IMMEDIATELY    CALLED  911  AND  NAPIER  WAS  BOOKED  INTO  JAIL  CLAIMING  HE  THOUGHT  RODEN  WAS  SOMEONE  HE  KNEW   NAMED  TYLER   AND  WAS PLAYING  A  JOKE ON HIM. NAPER  CHARGED  WITH  CARJACKING,  IMPERSONATING  AN  OFFICER  AND  FALSE  IMPRISONMENT.

Posted by WTGA AM & FM at 4:49 PM

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