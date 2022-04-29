THOMASTON'S TRAVON WALKER #1 IN THE NFL DRAFT

THOMASTON'S TRAVON WALKER OF THE GA. BULLDOGS WAS THE #1 PICK BY JACKSONVILLE THURSDAY IN THE NFL DRAFT--THAT SHOULD NET HIM A MULTI-YEAR CONTRACT IN THE RANGE OF $35 MILLION-- AND TRAVON AND HIS PARENTS SONIA AND STEED WERE ON " GOOD MORNING AMERICA " FRIDAY MORNING, FROM THE OMNI HOTEL TRUIST PARK WHERE FUN 101 AIRED A 6 HOUR SPECIAL ON TRAVON,THURSDAY.
TRAVON IS THE FIFTH GEORGIA FOOTBALL PLAYER TO BE SELECTED FIRST OVERALL IN THE NFL DRAFT AND THE FIRST SINCE MATTEW STAFFORD WAS PICKED FIRST BY DETROIT IN 2009.
GENERAL MANAGER TRENT BAALKE OF THE JAGS SAID HE HAD BEEN LEANING TOWARD TRAVON FOR MONTHS AND INSISTED NEW COACH DOUG PEDERSON WAS TOTALLY IN AGREEMENT ON SELECTING THE FORMER BULLDOG. THEY SEE HIM AS A MORE VERSATILE PLAYER WHO LOGGED SNAPS AT DEFENSIVE END, D TACKLE AND OUTSIDE LINEBACKER. " HE'S AN ATHLETIC FREAK" THE GM SAID.
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