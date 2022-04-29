Friday, April 29, 2022

THOMASTON'S TRAVON WALKER #1 IN THE NFL DRAFT

 THOMASTON'S  TRAVON  WALKER  OF  THE  GA.  BULLDOGS  WAS  THE  #1  PICK  BY  JACKSONVILLE  THURSDAY   IN  THE NFL  DRAFT--THAT  SHOULD  NET HIM A  MULTI-YEAR    CONTRACT  IN  THE  RANGE OF  $35  MILLION--   AND  TRAVON  AND HIS PARENTS  SONIA  AND  STEED  WERE  ON "  GOOD MORNING  AMERICA " FRIDAY  MORNING,  FROM   THE  OMNI HOTEL  TRUIST  PARK    WHERE  FUN   101  AIRED  A  6  HOUR  SPECIAL  ON  TRAVON,THURSDAY. 


TRAVON  IS  THE  FIFTH  GEORGIA  FOOTBALL  PLAYER  TO  BE  SELECTED  FIRST OVERALL  IN  THE  NFL  DRAFT  AND  THE  FIRST  SINCE  MATTEW  STAFFORD  WAS  PICKED  FIRST  BY  DETROIT   IN   2009.


GENERAL  MANAGER  TRENT  BAALKE OF  THE  JAGS  SAID  HE   HAD  BEEN  LEANING  TOWARD TRAVON  FOR  MONTHS  AND  INSISTED NEW  COACH  DOUG  PEDERSON  WAS  TOTALLY  IN  AGREEMENT  ON  SELECTING  THE  FORMER  BULLDOG.  THEY  SEE HIM  AS  A  MORE  VERSATILE  PLAYER  WHO  LOGGED  SNAPS  AT  DEFENSIVE END,  D  TACKLE  AND  OUTSIDE  LINEBACKER. " HE'S  AN  ATHLETIC  FREAK" THE  GM  SAID.


Posted by WTGA AM & FM at 11:01 AM

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