MURDER CONVICTIONS IN GRIFFIN

ACCORDING TO GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER--A MOTHER AND SON WERE CONVICTED OF MURDER, FRIDAY AND SENTENCED TO LIFE IN SPALDING COUNTY SUPERIOR COURT.
THE HONORABLE CHIEF JUDGE FLETCHER SAMS SENTENCED JOSHUA RAY FULLER AND SONYA REYLENE FULLER TO LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE FOR THE SHOOTING DEATH OF 52 YEAR OLD ANTHONY REID AT QUALITY INN IN GRIFFIN AUGUST 31ST,2020.
THE STATE CLAIMS ROBBERY WAS THE MOTIVE FOR REID'S MURDER, BUT THE JURY DID NOT CONVICT ON THAT COUNT.
CHIEF A.D.A. DAVID STUDDARD WHO PROSECUTED THE CASE --TOLD 101 NEWS AFTER SENTENCING, "THIS VERDICT SIGNALS TO THE COMMUNTY THAT THIS TYPE OF LAWLESSNESS WILL NOT BE TOLERATED."
REID WAS SHOT TWICE IN THE THIGH AND WAS PRONOUNCED DEAD AT THE HOSPITAL.
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